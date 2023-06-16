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Путин поручил создать институт психиатрии по изучению ЛГБТ-людей

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В России создадут психиатрический институт, который займется изучением "поведенческих направлений" ЛГБТ-людей, это будет сделано по поручению президента, сообщил на пленарном заседании Госдумы министр здравоохранения Михаил Мурашко 14 июня, передает РБК.

Во время заседания Госдумы депутат Анатолий Вассерман спросил министра, ведется ли изучение "психологических и психиатрических методов приведения" представлений о гендере "в соответствие с реальностью".

"Сейчас есть поручение президента по созданию на базе нашего федерального центра психиатрии по созданию дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда поведенченских направлений. Это направление дальше также будет обязательно взято в научную проработку", - сказал министр.


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URL: https://www.vb.kg/430445
Теги:
Владимир Путин, ЛГБТ
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