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Президент открыл новое здание Управления ГКНБ по Таласской области

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в рамках рабочей поездки в Таласскую область открыл новое здание Управления Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) по данной области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Выступая перед собравшимися, Глава государства отметил, что новое здание и условия придадут сотрудникам органов безопасности новые силы и станут началом для новых свершений во благо народа.

Президент подчеркнул, что, не зная о своем прошлом, не получится позаботиться о завтрашнем дне. Поэтому он вкратце озвучил ключевые моменты из истории органов национальной безопасности страны.

Садыр Жапаров рассказал, что она берет свое начало с 1918-х годов. Во времена советской власти чекисты самоотверженно защищали Родину от внешних врагов. Формирование органов безопасности по всему Кыргызстану проходило в тяжелых условиях. В сложный постреволюционный период, во времена после гражданской войны в целях восстановления экономики на чекистов были возложены задачи по борьбе со шпионажем, диверсией, терроризмом, контрабандой и бандитизмом, а также по розыску государственных преступников и укреплению власти в приграничных райо нах.

В таких условиях наши чекисты приступили к ответственному исполнению возложенных на них обязанностей во всех регионах страны.

Глава государства отметил, что с обретением независимости Кыргызстана открылись новые страницы в истории государства и начались важные изменения в его общественно-политической и социально-экономической жизни. В период обновления в 1991-1998 годах в Таласской области сначала открылся отдел Государственного комитета национальной безопасности, а в апреле 2000 года было сформировано областное управление.

"На сегодня в стране проводится важная работа по обеспечению национальной безопасности и региональной целостности, а также по укреплению межнационального единства, правопорядка и социально-экономической стабильности государства и общества. Органы безопасности играют значимую роль в создании условий для развития государства. Сейчас на фоне внешних и внутренних угроз, сложившейся геополитической ситуации государство должно не только возлагать на сотрудников Государственного комитета национальной безопасности высокую отв? ?тст? ?енность, но и способствовать улучшению условий их службы, а также оказывать социальную поддержку", - акцентировал Садыр Жапаров.

Президент напомнил, что прежнему зданию таласского управления, которое было построено в 1936 году, ежегодно выделялись дополнительные средства на ремонт. К тому же в старом здании площадью 1000 квадратных метров не хватало рабочих кабинетов, и 2-3 сотрудникам приходилось делить один кабинет.

В связи с этим, как отметил Садыр Жапаров, улучшена материально-техническая база таласского управления и созданы должные условия для работы сотрудников. В этих целях с 7 июня прошлого года было начато строительство нового здания. И вот сегодня торжественное открытие нового офиса Управления по Таласской области площадью в 2000 квадратных метров, который был построен за один год и оснащен всеми необходимыми условиями.

"Я верю, что открытие нового здания повысит результативность деятельности сотрудников органов национальной безопасности и повысит качество борьбы с внешними угрозами. В период усиления глобализации, угроз и вызовов современного мира хочу пожелать вам непоколебимой стойкости, твердой воли и патриотизма. Пусть ваш неустанный честный труд ради безопасности Родины вернется вам благом!", - пожелал Президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/430471
Теги:
ГКНБ, Садыр Жапаров, Таласская область, Кыргызстан
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