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Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Кыргызстан с официальным визитом

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- Назгуль Абдыразакова
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Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер 21-23 июня с официальным визитом посетит Кыргызскую Республику.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита планируются двусторонние переговоры с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Главы государств обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-германского двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также наметят перспективы дальнейшего развития взаимоотношений в духе дружбы и партнерства", - сообщил Муратбек Азымбакиев.


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URL: https://www.vb.kg/430515
Теги:
визит, Германия, Кыргызстан
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