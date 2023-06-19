Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Кыргызстан с официальным визитом

Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер 21-23 июня с официальным визитом посетит Кыргызскую Республику.

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В рамках визита планируются двусторонние переговоры с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Главы государств обсудят широкий спектр вопросов кыргызско-германского двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также наметят перспективы дальнейшего развития взаимоотношений в духе дружбы и партнерства", - сообщил Муратбек Азымбакиев.