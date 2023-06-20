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Российские журналисты оценили гостеприимство жителей Иссык-Куля

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- Назгуль Абдыразакова
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17 представителей российских СМИ, а также представители авиакомпании Уральские авиалинии посетили Кыргызстан, чтобы рассказать россиянам о возможностях туризма на Иссык-Куле. Об этом сообщает Фонд развития туризма в КР.

По ее данным, представители Дестинации Каракол вместе с сотрудниками Фонда поддержки развития туризма в КР и представителями Министерства иностранных дел КР, а также полномочным представителем президента КР в Иссык-Кульской области рассказали российским журналистам о том, какие места можно посетить на Иссык-Куле, рассказали об истории Иссык-Кульской области и провели обширную культурную программу.

- Особый акцент был сделан на развитии культурного туризма. Журналисты задавали вопросы о транспортной доступности в Кыргызстане, спрашивали про наличие фешенебельных отелей на берегу озера, про безопасность, про систему оплаты, работают ли у нас безналичные расчеты, - рассказала представитель Фонда поддержки развития туризма в КР Альбина Алимова. По словам представителя Фонда, российские журналисты узнали много нового о Кыргызстане в целом и об Иссык-Кульской области в частности.

- Когда я рассказывала про историю города Каракол, журналисты попросили показать им город. Я начала свою экскурсию с первого храма науки в Караколе - первой женской гимназии Кыргызстана, показала купеческий квартал и рассказала, какой вклад внесли купцы в развитие не только Каракола, но и всего региона более ста лет назад и провела обзорную экскурсию в историко-краеведческом музее Каракола, также мы посетили Храм Пресвятой Троицы, Дунганскую мечеть и первый торговый дом на территории Каракола. Для всех журналистов Иссык-Кульская область стала настоящим открытием. Но, ввиду ограничений по времени они, конечно, не смогли полноценно погрузится в атмосферу истории, традиций и культуры города, как и не смогли посмотреть другие регионы нашей страны, но будет повод вернуться! Уверена, природные пейзажи, озеро, история Каракола и наше гостеприимство оставили незабываемое впечатление у гостей, - поделилась подробностями пресс-тура Алимова.

Но и, конечно же, никто не остался голодным. Дестинация Каракол подготовила для гостей из России так называемый "культурный ужин", на котором российским журналистам представили кулинарные изыски, национальные блюда и напитки. Гости смогли оценить: кыргызский ужин в юрте, дунганский ужин Хого, дунганский ужин в селе Ырдык, дунганский ужин в семье, уйгурский ужин и ужин в казачей семье. Кроме того, представитель каждого стола в национальном костюме рассказывал историю своего народа.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что россиянам особо по вкусу пришелся иссык-кульский мед из облепихи.

Отметим, что во время тура, в который входило и посещение "Иссык-Кульской областной телерадиокомпании", представители последней подписали соглашение о сотрудничестве с российскими телевизионщиками.

-Мы подписали меморандум о сотрудничестве со Свердловским областным телевидением и Челябинским областным телевидением. Будем делиться контентом и информацией в целях расширения туризма в Иссык-Кульской области. Мы будем снимать разные видео про туризм на Иссык-Куле, а россияне будут показывать их у себя на телеканалах, - рассказала директор "Иссык-Кульской областной телерадиокомпании" Гульнура Баякунова.

Пресс-тур для россиян была проведен при участии МИДа, Фонда поддержки развития туризма в КР совместно с Департаментом туризма, а также Министерством иностранных дел КР и Генеральным консульством Кыргызской Республики в городе Екатеринбург.


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URL: https://www.vb.kg/430527
Теги:
Иссык-Кульская область, Россия, туризм, Кыргызстан, СМИ
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