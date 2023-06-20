Бизнесмены Кыргызстана и Туркменистана провели встречу

В Ашхабаде состоялась встреча между представителями бизнес-сообществ Кыргызстана и Туркменистана, организованная Национальным агентством по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики, Посольством Кыргызской Республики в Туркменистане и ТПП Туркменистана. Об этом сообщает пресс-служба НАИ.

"На встрече были представлены 17 кыргызских компаний, работающих в различных секторах экономики, таких как текстильная промышленность, производство строительных материалов, пищевая промышленность, IT-технологии и нефтехимия. С туркменской стороны приняли участие представители 40 компаний, занимающихся производством строительных материалов, транспортом и логистикой, пищевой и текстильной промышленностями, а также IT-технологиями.

Основными темами встречи были вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, а также возможности увеличения экспортных возможностей государств. Участники обсудили перспективы расширения товарной номенклатуры и форматов двустороннего взаимодействия.

Был отмечен рост товарооборота между двумя странами, и выражена заинтересованность в активизации совместной работы и расширении партнерства. В конце встречи было подписано более 20 меморандумов о сотрудничестве по различным направлениям совместной деятельности.

Бизнесмены двух стран также обсудили возможности стимулирования предпринимательства и инвестиционного взаимодействия. В целом, встреча была успешной и продуктивной, и дала новый импульс для развития экономических отношений между Кыргызской Республикой и Туркменистаном".