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Садыр Жапаров выразил соболезнования премьер-министру Пакистана

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Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Исламской Республики Пакистан Шахбазу Шарифу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Я глубоко опечален трагическим известием о гибели людей в результате крушения судна в Средиземном море 14 июня, в числе которых были граждане Пакистана.

От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу Пакистана, а также семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

В это трудное время мы разделяем горечь невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/430532
Теги:
Пакистан, погибшие, президент, соболезнование, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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