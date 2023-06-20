Садыр Жапаров выразил соболезнования премьер-министру Пакистана

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Исламской Республики Пакистан Шахбазу Шарифу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Я глубоко опечален трагическим известием о гибели людей в результате крушения судна в Средиземном море 14 июня, в числе которых были граждане Пакистана.

От имени всего кыргызского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу Пакистана, а также семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

В это трудное время мы разделяем горечь невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме главы государства.