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Какие дороги будут перекрыты в связи с визитом президента Германии?

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- Бакыт Басарбек
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21-23 июня будут введены временные ограничения на дорогах Чуйской области и центральных улицах города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

"21-23 июня Федеральный президент Германии посетит Кыргызстан с официальным визитом.

В связи с этим будут введены временные ограничения на следующих улицах Чуйской области и города Бишкек:

- От аэропорта "Манас" до границы г. Бишкек;

- От улицы Фучика по улице Жибек-Жолу до Молодой Гвардии;

- От Молодой Гвардии в восточном направлении до проспекта Чуй;

- По проспекту Чуй от Молодой Гвардии до проспекта Манаса;

- От проспекта Манаса до Государственной резиденции;

- От Государственной резиденции до мемориального комплекса "Ата-Бейит";

- От города Бишкек до города Токмок через объездную дорогу.

Уважаемые жители и гости страны, так как, данное мероприятие имеет государственное значение, ГУОБДД МВД Кыргызской Республики призывает Вас, отнестись с пониманием к введенным ограничениям вышеуказанных дорог и заблаговременно планировать маршрут движения.

Также, просим не оставлять транспортные средства на обочинах, не выезжать на встречную полосу движения, подчиняться требованиям сотрудников ГУОБДД и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения".


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URL: https://www.vb.kg/430538
Теги:
Германия, Кыргызстан, ГУОБДД
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