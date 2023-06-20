В КР стартует кампания "Спасите жизни. Поделитесь фактами о наркотиках"

Ежегодно 26 июня во всем мире отмечается День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом с целью активизации действий и сотрудничества в достижении мира, свободного от злоупотребления наркотиками.

К этому дню Республиканский центр психиатрии и наркологии совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявляет национальную кампанию "Спасите жизни. Поделитесь фактами о наркотиках". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в Кыргызской Республике проблема злоупотребления наркотиками затрагивает тысячи людей. Обретает популярность аптечная наркомания и употребление новых психоактивных веществ. Большинство людей, употребляющих наркотики, сталкиваются со стигмой и дискриминацией, что может еще больше навредить их физическому и психическому здоровью и помешать им получить необходимую помощь. Цель кампании этого года - повысить осведомленность о важности уважительного и сочувственного отношения к людям, употребляющим наркотики. Кампания направлена на борьбу со стигмой и дискриминацией в отношении людей, употребляющих наркотики, путем продвижения языка и отношения, которые являются уважительными и неосуждающими.

По данным ООН около 284 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет во всем мире употребляли наркотики в 2020 году. С 2010 года потребление наркотиков увеличилось на 26 процентов. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) на 2022 год.

По состоянию на 1 апреля 2023 года в Кыргызской Республике официально зарегистрировано 7672 человек с наркотической зависимостью, из них 442 женщин и 7230 мужчин.

26 июня мы призываем всех помочь распространить информацию о проблеме наркотической зависимости, мерах профилактики и активно пропагандировать в социальных сетях здоровый образ жизни.

В рамках кампании будет проведен ряд профилактических мероприятий, а также QUIZ-night "Поделитесь фактами о наркотиках". В ходе мероприятия планируется провести экспресс-тестирование на ВИЧ, рассказать о методах профилактики, в том числе о таких программах, как Поддерживающая терапия и Доконтактная профилактика. QUIZ-night пройдет в Бишкеке 26 июня в 18:00 ч. Зарегистрироваться на квиз-игру может любой желающий по ссылке в шапке профиля @rcpn.kg в инстаграме.