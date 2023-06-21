Кожошев: Электронная коммерция может облегчить трансграничную торговлю

Сектор онлайн-торговли растет каждый год. Сегодня электронная коммерция не ограничивается только людьми, нажимающими на "добавить в корзину" в интернет-магазине. Она включает в себя транзакции между предприятиями, финансовые операции между бизнес структурами и государственными органами. Электронная коммерция может облегчить трансграничную торговлю для стимулирования экономического роста, создать рабочие места.

На сегодняшний день электронная торговля является актуальным направлением для развития торгового потенциала ЕАЭС. Такое заключение сделал министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев во время круглого стола "Развитие транспортных коридоров как стратегическое направление реализации торгового и транзитного потенциала государств – членов ЕАЭС" в Бишкеке.

"Нам необходимо более активно создавать все необходимые условия для доступа внутренних производителей Союза к электронным торговым площадкам, выстраивать справедливые и прозрачные "правила игры" и обеспечивать защиту прав и интересов всех участников электронной торговли", - сказал он.

По словам Арзыбека Кожоева, в объединение уже развернута комплексная работа по развитию данного сегмента экономики: "Главами Правительств государств-членов ещё в ноябре 2021 года была утверждена Дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в Союзе. В рамках мероприятий Дорожной карты предусмотрено формирование соответствующей нормативно-правовой базы Союза, обеспечение безбарьерного перемещения товаров в рамках взаимной электронной торговли товарами, осуществление контроля и противодействия недобросовестным деловым практикам, а также взаимодействие с третьими странами и международными объединениями".

Стоит отметить, что в 2022 году доля продаж по электронной торговле заняла в среднем по ЕАЭС 7,8% от общего объем ритейла, а совокупный объем электронной торговли превысил отметку в 88 млрд. долларов.