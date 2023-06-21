В некоторых районах Бишкека не будет воды

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 22 июня с 09:00 часов до 24:00 часов будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Район отключения ограниченный улицами: жилым массивом "Киргизия-1", улицами Кырман, Кожомкула до Абдравманова, западная сторона Ч. Айтматова до ул. Кожомкула, Манас айылы.

Отключение связано с проведением ремонтных работ на водоводах диаметром 300мм и 200мм на ВДНХ.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.