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В Кадамжае задержаны контрабандные сигареты на полмиллиона сомов

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В Кадамжае задержаны контрабандные сигареты на полмиллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 20 июня на территории участок города Сулюкта задержана автомашина марки ВАЗ 21013, г/н В2297Е, под управлением гр. КР С.К.Х., 05.04.1983 г.р., уроженца и жителя села Жаштык а/о Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

В ходе осмотра автотранспорта в салоне обнаружено 10 коробок табачного изделия сигареты "Esse Сhange", в каждой коробке по 50 блоков сигарет, примерная рыночная стоимость составляет 500 000 сом (стоимость 1 пачки сигарет составляет 100 сом). По имеющимся данным табачные изделия были ввезены незаконным путем из соседней республики для дальнейшей реализации на территории КР.

20 июня т.г. С.К.Х. направлялся в сторону г.Раззаков для ремонта автомашины, где вблизи ОПК "Кайрагач" неизвестное лицо остановил и попросил доставить груз в количестве 10 коробок в г.Раззаков за 10 000 сом.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/430599
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда, табак
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