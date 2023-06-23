За последние годы товарооборот между КР и ФРГ увеличился почти в 2,5 раза

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 22 июня, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с Федеральным Президентом Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайером. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В частности глава государства отметил:

"Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить и поприветствовать германскую делегацию во главе с Федеральным Президентом Федеративной Республики Германия господином Франком-Вальтером Штайнмайером на гостеприимной земле Кыргызстана.

Данный визит, несомненно, будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Сегодня мы провели содержательные и плодотворные переговоры с нашими германскими партнерами.

В ходе встречи мы в конструктивном ключе и дружественной атмосфере обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Германией, а также наметили дальнейшие совместные шаги по укреплению политического, экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Выразили готовность к активизации взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Мы уже успешно сотрудничаем более 30 лет. Наши связи можно охарактеризовать как долгосрочные дружественные. Выражаю глубокую признательность нашим германским друзьям за успешно реализованные и действующие проекты в стране при содействии Германии. Они, безусловно, весьма важны для нашего народа.

Кыргызская Республика высоко ценит дружественные отношения с Германией и нацелена на дальнейшее их расширение во всех сферах, в особенности, в актуальных международных условиях. Одним из конкретных шагов мог бы стать обмен визитами на высоком уровне для обсуждения конкретных направлений сотрудничества.

Германия является для Кыргызстана одним из важных торгово-экономических партнеров в европейском направлении.

За последние годы товарооборот между нашими странами увеличился почти в 2,5 раза. И в дальнейшем особое внимание будет уделено вопросам увеличения внешнеторгового оборота между нашими странами.

В 2022 году между двумя странами впервые был создан Кыргызско-германский деловой совет, очередное заседание которого состоится в Германии в ноябре текущего года.

Мы рассчитываем, что работа Совета будет в значительной степени способствовать притоку в Кыргызстан иностранных инвестиций и современных технологий.

Ни для кого не секрет, что Кыргызстан является производителем качественной и экологически чистой аграрной продукции. Мы уже поставляем свою продукцию на европейские рынки. Готовы к расширению сотрудничества с нашими германскими партнерами также и в этом направлении. Все эти меры, несомненно, будут способствовать укреплению наших экономических связей.

В качестве перспективных направлений сотрудничества нами были определены вопросы взаимодействия в области возобновляемых источников энергии, "зеленой экономики", а также трудовых ресурсов.

Разумеется, мы не могли обойти стороной вопросы гуманитарного характера. Образование и трудоустройство молодежи, современные технологии и наука, климат и охрана окружающей среды также были в центре внимания.

В целом, я хотел бы отметить растущий интерес Германии и Кыргызстана к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом между нашими странами имеется большой нереализованный потенциал двустороннего взаимодействия. Я предложил господину Штайнмайеру приложить совместные усилия по его реализации.

Как и прежде, другим ключевым направлением во внешней политике является взаимодействие Кыргызстана с Европейским Союзом. Это также было темой нашего разговора.

Я информировал своего коллегу о результатах Второго Саммита ЕС – Центральная Азия, прошедшего 2 июня 2023 года в городе Чолпон-Ата и визите президента Европейского Совета господина Шарля Мишеля в Кыргызстан.

Динамика последних лет показывает, что растет значение региона Центральной Азии. Создаются новые форматы и площадки странового и регионального взаимодействия.

Кыргызстан всегда выступал за открытое региональное сотрудничество и продолжает придерживаться этого принципа. Очевидно, что принципы открытых границ, добрососедства и сотрудничества являются залогом совместного успешного социально-экономического развития и безопасности.

Завершая свое выступление, я благодарю Федерального президента Германии господина Франка-Вальтера Штайнмайера за визит в Кыргызстан и выражаю уверенность на продолжение нашего политического диалога".