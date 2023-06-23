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Анара Дауталиева: биобезопасность не должна зависеть от западных доноров

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- Светлана Лаптева
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В законе по биобезопасности не должно быть лазейки, как 2011 году для открытия канадской биолаборатории. Об этом в ходе круглого стола, посвященной законопроекту по биобезопасности, заявила общественный деятель, руководитель ОО "Таза табигат" Анара Дауталиева. По её словам, лаборатория должна быть открыта в Кыргызстане исключительно за счёт республиканского бюджета.

"На Женевской конференции, посвященной 50-летию подписания конвенции, было сказано, что Кыргызстан единственная страна где не было построено биолаборатории. Я одна из участниц, как рядовой гражданин, выступала против такого объекта в нашей стране. 12 лет назад наши ученые обратились в СМИ и рассказали, что временным правительством ведутся закулисные переговоры о строительстве биолаборатории и тогда мы – гражданский сектор подключились.

Так было суждено, что нам в руки попало соглашение с канадской стороной. У нас гражданский сектор был сильный и активный. Люди, владеющие английским языком, изучали, как западные биолаборатории работали тогда в Украине, Казахстане, Таджикистане, как цели ставит правительство Канады в Кыргызстане. Тогда парламентские партии нас поддержали и канадцам отказали в строительстве лаборатории в Бишкеке. Вы знаете, тогда даже наши иссык-кульские штаммы были увезены американцами, а это оказывается такое же богатство страны как мы с вами. Я бы хотела остановится на некоторых моментах с опыта 2011 года, потому что законопроект не может сугубо ориентирован только на Минздрав, тем более как руководитель рабочей группы по разработке законопроекта говорит, что они по данному документу в ноябре в Женеве консультировались со специалистами и экспертами по вопросам безопасности ВОЗ.

Для меня очень важно, чтобы национальный законопроект по биобезопасности разрабатывался без какой-либо поддержки американских и других западных доноров. Пишите его сами без какой-либо финансовой поддержки? Самое главное, чтобы наши госорганы сами контролировали ввоз и вывоз патогенов. Вы знаете, в 2009 году при Бакиеве, в соглашении МЧС было написано, что любой гражданин может просто патоген в пробирке в кармане принести просто позвонить службе и сказать мол я принес такой-то патоген. Тогда американско-канадской биолаборатории наше государство сделало послабление. Мы эти документы найдём. От лица гражданского общества просим нас услышать и наши доводы которые были озвучены. Необходимо разработать единые правила ввоза и вывоза патогенов Центральной Азии, мы же члены ОДКБ и ЕАЭС и ШОС.

Не должно быть в этом законе, который мог открыть наши двери перед чужой лабораторией., как в 2011 году.. Нам следует хорошо подумать. Безопасность требует наших собственных вложений, но не западных, чтобы у нас не было от них зависимости. В 2011 году у нас не было научных кадров в надлежащем количестве. Если у нас референс-лаборатории 4 класса, получалось так что с 1 класса ребёнок сразу идёт в 4 класс. Но тогда правительство Канада сильно уговаривало наши власти по открытию биолабораторий, в этом вопросе у западных стран есть большие геополитические интересы, но мы не должны быть их заложниками ", - отметила Анара Дауталиева.

Напомним, что в Бишкеке прошел круглый стол "Национальное законодательство КР, как фактор защиты от биологических угроз в условиях глобальных вызовов", который был организован .Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".


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URL: https://www.vb.kg/430607
Теги:
Кыргызстан
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