Каждый участник электорального форума почерпнул для себя важную информацию

В Чолпон-Ате проходит второй день Иссык-Кульский электоральный форум "Выбор ХХI века": Разнообразие, лучшие практики актуальные вопросы и пути развития". С приветственным словом выступила председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, каждая страна применяет системы, которые были выработаны в процессе тщательного анализа, которые могут удовлетворить потребности развития общественно-политической системы страны и для решения насущных вопросов.

"Мы пришли к единому мнению, что главной целью всех наших усилий является доверие граждан к системе выборов. Поскольку система выборов обеспечивает важнейшие задачи государства - это сменяемость и легитимацию органов власти и управления. Это была очень интересная и оживленная дискуссия. Думаю, что каждый участник вчерашнего форума, где состоялось несколько круглых столов, подчерпнул для себя ценную и важную информацию. Один круглый стол был посвящен совершенствованию избирательного права и практики. Второй круглый стол касался технологий для достоверности и прозрачности. Другой стол был посвящен молодежи и выборам, и их взаимодействию с межпарламентской ассамблей страны. Сегодня у нас будет проходить пленарное заседание, где мы ожидаем выступление глав делегаций, приехавших в Кыргызстан", - сказала Шайлдабекова.