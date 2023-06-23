"В РУз на избирательных участках будет внедрена биометрическая система"

С 1992 года в Конституцию Узбекистана вносились поправки 15 раз, заявил председатель Конституционного суда РУз Мирза-Улугбек Абдусаломов на электоральном форуме "Выборы ХХI века: разнообразие, лучшие практики, актуальные вопросы и пути развития", который проходит в городе Чолпон-Ате.

По его словам, 30 апреля этого года в Узбекистане прошел референдум по новой Конституции и граждане страны более чем 90 % голосов сделали свой выбор в определении будущего страны, ориентированного на углубление демократизации всех сфер общественной и государственной жизни.

"До этого с 1992 года в Конституцию вносились поправки 15 раз. На этот раз в связи с масштабностью изменений была принята новая редакция документа. В результате обновления количество статей в конституции увеличилось со 128 до 155, а ее норм - с 275 до 434. Положения о правах и свободах человека увеличились в три с половиной раза. В целом текст Основного закона обновлен на 65 - процентов.

Конституция нашей страны также обогатилась новыми статьями, направленными на более широкое обеспечение прав граждан избирать и быть избранными, и дальнейшее совершенствование национальной избирательной системы.

В соответствии с обновленной Конституцией 6 мая 2023 года в Избирательный кодекс Республики Узбекистан внесен ряд изменений и дополнений, направленных на совершенствование избирательного законодательства, в том числе о досрочных выборах президента страны. В то же время избирательным кодексом установлены новые нормы об объявлении Центральной избирательной комиссией начала избирательной кампании.

Следует отметить, что совершенствование избирательного законодательства в соответствии с этими изменениями и дополнениями, несомненно будет важным фактором обеспечения гарантий избирательного права граждан, их участия в государственном и общественном управлении.

В обновленной Конституции соответствии президент страны вправе назначить выборы президента Республики Узбекистан досрочно. На основании этого, 8 мая текущего года был принят указ "О назначении досрочных выборов Президента Республики Узбекистан". Данным указом определено, что выборы президента Республики Узбекистан состоятся досрочно 9 июля 2023 года.

В эти дни кампания по досрочным президентским выборам в Узбекистане входит во все более интересное русло. Этот ответственный процесс последовательно координируется Центральной избирательной комиссией в порядке. Центральной избирательной комиссией рассмотрены вопросы утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по выборам Президента Республики Узбекистан, видеотрансляции избирательного процесса и использования технологии биометрической идентификации избирателей.

Следует отметить, что биометрическая идентификация представляет собой процесс проверки и подтверждение личности избирателя, наличия или отсутствия его в списке избирателей данного избирательного участка с помощью специальных устройств и использования Информационной системы управления избирательным процессом.

В целях внедрения цифровых технологий в избирательный процесс на основе рекомендации 14-й Ташкентской городской окружной избирательной комиссии по проведению досрочных выборов Президента Республики Узбекистан, в качестве пилотного режима на некоторых избирательных участках в Ташкенте будет введена система биометрической идентификации избирателей", - заявил Абдусаломов.