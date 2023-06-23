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В Бишкеке состоялась церемония передачи вертолета МИ-17 армии Кыргызстана

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На базе Сил воздушной обороны Вооруженных Сил КР состоялась церемония передачи вертолета МИ-17 личному составу СВО ВС КР, закупленного в рамках контракта между Министерством обороны КР и Акционерным обществом "Рособронэкспорт" Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны КР.

"В мероприятии приняли участие министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Б. Бекболотов, представители АО "Рособронэкспорт", Казанского вертолетного завода, а также командование и личный состав Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

В ходе церемонии глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Б. Бекболотов отметил, что "…многоцелевой вертолет Ми-17 существенно повысит возможности Вооруженных Сил Кыргызской Республики в решении поставленных задач".

Вертолет был доставлен в Кыргызскую Республику на самолете Ил-76, сборочные работы авиационной техники были проведены представителями Казанского вертолетного завода, а летчиками-испытателями - испытательные полеты.

Отметим, что денежные средства для закупки упомянутой техники были выделены из республиканского бюджета".


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URL: https://www.vb.kg/430625
Теги:
Россия, армия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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