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Улицы и вузы Казахстана расстанутся с советскими названиями

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Президент Казахстана заявил, что в Казахстане "необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям"

Министерство культуры и спорта Казахстана намерено присвоить имена исторических деятелей страны 18 учебным заведениям и почти 70 улицам в связи с поручением президента Касым-Жомарта Токаева прекратить практику присвоения объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-либо интересам. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства на заседании Национального курултая в городе Туркестане 17 июня заявил, что в Казахстане "необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям".

Министр культуры и спорта Асхат Оралов на заседании ономастической комиссии напомнил, что глава государства поручил навести порядок в сфере ономастики и регламентировать все процедуры с учетом как региональных особенностей, так и общенациональных приоритетов. "С этой целью министерством культуры и спорта ведется актуализация списка исторических личностей "Тарихи тулгалар" ("Исторические личности" - прим. ТАСС), на основе которого объектам и улицам присуждаются новые названия", - пояснил глава ведомства.

По данным министерства, в ходе заседания обсуждался вопрос переименования 18 учебных заведений в разных регионах Казахстана и 69 улиц в городах Кокшетау, Косшы, Степногорск, Арысь и Талдыкорган. Они получат названия в честь казахских выдающихся личностей. Так, например, в городе Степногорск улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь борца Кажымукана и Героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/430628
Теги:
Казахстан
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