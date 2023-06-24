Судья Галина Шин намерена подать в суд на жительницу Оша

В пресс-центре Верховного суда Кыргызской Республики Судья Ошского городского суда Галина Шин заявила о своем намерении обратится в суд с иском за защитой чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

"Такая необходимость возникла в виду участившихся угроз, непрекращающегося преследования и агрессивных нападок на судью в социальных сетях со стороны гражданки Джапар кызы Айсулу.

История негативных выпадов со стороны жительницы города Ош Джапар кызы Айсулу начала обретать агрессивный характер с 16 мая 2023 года, когда судьей Ошского городского суда Галиной Шин было рассмотрено гражданское дело по заявлению Джапар кызы Айсулу (в интересах несовершеннолетнего Дж. И.) к одной из частных клиник женского здоровья, А.Э.А., родильному дому, М.Г.А. о компенсации морального вреда за то, что ребенок (Дж. И.) родился с синдромом "Дауна".

По результатам рассмотрения гражданского дела, в удовлетворении исковых требований было отказано, а за неоднократное нарушение порядка в зале судебного заседания на Джапар кызы Айсулу был наложен штраф в размере 5000 сом.

15 июня 2023 года решение суда было обжаловано в порядке апелляции.

Данное дело рассматривалось на протяжении более 4 лет и только сейчас было вынесено решение по существу спора.

Вышеуказанное судебное решение вызвало недовольство Джапар кызы Айсулу и стало причиной угроз, преследования и нападок на судью в социальных сетях.

В связи с тем, что в одном из СМИ Джапар кызы Айсулу представлена пользователям Интернета как адвокат отмечаем, что приказом Министерства юстиции Кыргызской Республики от 18 марта 2022 года Джапар кызы Айсулу была лишена адвокатской лицензии.

Вместе с тем сообщаем, что законом каждому гарантируется судебная защита, каждый вправе защищать свои права и свободы, а также обеспечивать восстановление нарушенных прав всеми доступными способами, не запрещенными законом".