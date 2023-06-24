В Кыргызстане завершился гуманитарный проект "Миссия Добро". Он прошел в стране уже во второй раз. В 2023 году география проекта существенно расширилась: помимо Бишкека были охвачены юг страны и Чуйская область. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

"В Кыргызстан прибыли 5 российских специалистов: логопед- дефектолог, психолог, методист по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, врач паллиативной помощи и детский невролог. С 29 мая по 22 июня волонтеры осмотрели 220 детей с задержкой речевого и психомоторного развития, в том числе ДЦП, провели консультации для родителей детей с инвалидностью, поделились опытом с коллегами из Кыргызстана.

Проект реализован усилиями Россотрудничества, Ассоциации волонтерских центров, при участии Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви, Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья с опорно-двигательными нарушениями и фонда "Аплифт" (Кыргызстан).

Представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике благодарит российских, кыргызстанских партнеров и всех участников проекта за профессионализм, внимание и поддержку. Надеемся, проект получит продолжение в следующем году и сможет охватить еще больше нуждающихся в помощи".