Сотрудников ПТК Баткенской области приговорили к штрафу

ГКНБ КР 30 декабря 2022 года в селе Кулунду Лейлекского района задержано грузовое автотранспортное средство марки "Volvo FH" под управлением гражданина КР И.А. с 30 тоннами карбамида, вес которого превысил допустимые нормы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что указанная автомашина не подвергалась техническому весовому контролю со стороны ответственных сотрудников пункта технического контроля Министерства транспорта и коммуникаций КР (ПТК) за превышение допустимой нормы весовой нагрузки по маршруту "г.Кызыл-Кия – с.Кулунду". В этой связи, в отношении должностных лиц ПТК было возбуждено уголовное дело по ст.348 "Халатность" УК КР.

13 июня 2023 года приговором Кадамжайского районного суда должностные лица ПТК при МТиК КР Н.И., А.И., А.К., И.Э.уулу и А.Н. признаны виновными в совершении преступления по ст. 348 УК КР и в отношении них наложены штрафы в размере 50 тысяч сомов на каждого. Также, И.А. возместил сумму нанесенного им ущерба дорожному покрытию в размере 96 тысяч сомов.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за контрабанду товаров через государственную границу КР и недобросовестное исполнение функциональных обязанностей должностными лицами госорганов".