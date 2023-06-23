Погода
$ 87.17 - 87.77
€ 95.52 - 96.52

Сотрудников ПТК Баткенской области приговорили к штрафу

216  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР 30 декабря 2022 года в селе Кулунду Лейлекского района задержано грузовое автотранспортное средство марки "Volvo FH" под управлением гражданина КР И.А. с 30 тоннами карбамида, вес которого превысил допустимые нормы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Проведенными проверочными мероприятиями установлено, что указанная автомашина не подвергалась техническому весовому контролю со стороны ответственных сотрудников пункта технического контроля Министерства транспорта и коммуникаций КР (ПТК) за превышение допустимой нормы весовой нагрузки по маршруту "г.Кызыл-Кия – с.Кулунду". В этой связи, в отношении должностных лиц ПТК было возбуждено уголовное дело по ст.348 "Халатность" УК КР.

13 июня 2023 года приговором Кадамжайского районного суда должностные лица ПТК при МТиК КР Н.И., А.И., А.К., И.Э.уулу и А.Н. признаны виновными в совершении преступления по ст. 348 УК КР и в отношении них наложены штрафы в размере 50 тысяч сомов на каждого. Также, И.А. возместил сумму нанесенного им ущерба дорожному покрытию в размере 96 тысяч сомов.

ГКНБ КР предупреждает об уголовной ответственности за контрабанду товаров через государственную границу КР и недобросовестное исполнение функциональных обязанностей должностными лицами госорганов".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430636
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, граница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  