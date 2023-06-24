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ФСБ завела на Пригожина дело о мятеже и в Москве усилена безопасность

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ФСБ возбудила дело о вооруженном мятеже против бизнесмена и основателяЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Это произошло после того, как тот обвинил Минобороны России в ракетном ударе по тыловому лагерю бойцов ЧВК "Вагнер". В военном ведомстве назвали провокацией заявления Пригожина, сообщает СМИ.

С чего все началось

Вечером 23 июня в близком к ЧВК "Вагнер" Telegram-канале было опубликовано видео с последствиями якобы имевшего места обстрела, в результате которого, как утверждает Пригожин, "погибло огромное количество бойцов".

Спустя несколько минут в Telegram-канале Пригожина начали появляться голосовые сообщения, в одном из которых тот пригрозил "разобраться с Минобороны"

Военное ведомство, в свою очередь, заявило, что сообщения об ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", распространяемые от имени Пригожина, не соответствуют действительности. "Российские военные продолжают выполнение задач на линии соприкосновения с ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - подчеркнули в военном ведомстве.

В специальном выпуске "Первого канала" видео из тылового лагеря назвали постановочным, указав на скорость, с которой Пригожин впервые прокомментировал его появление.

Путину доложили о ситуации

О том, что президент России Владимир Путин знает о происходящем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, "принимаются все необходимые меры" в связи с ситуацией.

ФСБ возбудила уголовное дело по статье 279 УК России, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). "Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - говорится в сообщении комитета.

Также генпрокурор Игорь Краснов доложил Путину об уголовном деле о попытке организации вооруженного мятежа, сообщил Песков. Он отметил, что Генпрокуратура считает законным возбуждение дела, о чем также сообщили президенту. Доклады главе государства поступают также от Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, добавил Песков.

Генерал Суровикин с оружием в руках обратился к бойцам ЧВК "Вагнер"

Один из командующих специальной военной операцией России на Украине, генерал армии Сергей Суровикин записал видео, в котором призвал вагнеровцев остановиться и подчиниться руководству страны. На колене он в этот момент держал огнестрельное оружие.

"Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время", - заявил генерал армии Сергей Суровикин

К группе "Вагнер" обратился и первый заместитель начальника Главного управления Генштаба, генерал-лейтенант армии Владимира Алексеев. Он заявил, что действия бойцов ЧВК, поддерживающих Пригожина, - это "удар в спину стране и президенту". По его мнению, "такая провокация могла быть сделана только врагами страны".

"Представьте, как воспримут с воодушевление на Западе то, что вы сейчас пытаетесь сделать", - предупредил Алексеев.

В Москве усилены меры безопасности, в Ростовской области перекрыта трасса М-4

В Москве на фоне с ситуацией вокруг "ЧВК Вагнер" начали усиливать безопасность. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры. По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии, отмечал ТАСС.

Военную технику заметили возле зданий Госдумы и Совфеда, а также у Храма Христа Спасителя. Набережная возле здания Минобороны в Москве, по сообщениям очевидцев, перекрыта и патрулируется.

Кроме того, перекрыто движение по трассе М-4 в Ростовской области, где, предположительно, находится тыловой лагерь частной военной компании. На постах на выезде из Ростова-на-Дону разворачивают транспорт, автомобилистов направляют обратно в город. Помимо этого наблюдается усиление на постах полиции.

Минобороны заявило о том, что ситуацией воспользовались ВСУ

В российском военном ведомстве заявили, что Киев воспользовался заявлениями Пригожина для сосредоточения подразделения двух бригад на бахмутовском тактическом направлении.

"Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.

Байдену также доложили о ситуации в России

Президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации с Пригожиным, сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Адам Ходж. "Мы следим за ситуацией и будем консультироваться с союзниками и партнерами по поводу этих событий", - говорится в заявлении Ходжа для CNN.

По статье "вооруженный мятеж" в России судили только одного человека - полковника ГРУ Квачкова

Российский офицер Владимир Квачков, который служил в Главном разведывательном управлении (ГРУ), - единственный человек, которого судили по статье 279 Уголовного кодекса "Организация вооруженного мятежа".

До этого присяжные дважды оправдали его по делу о покушении на Анатолия Чубайса, это произошло в 2005 году. Спустя пять лет, в декабре 2010 года Квачкова задержали по подозрению в подготовке мятежа с применением оружия и привлечении граждан к террористической деятельности. За это в 2013 году полковник получил 13 лет лишения свободы, но позже приговор был сокращен.


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URL: https://www.vb.kg/430646
Теги:
Россия
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