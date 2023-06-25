В Полтавской области Украины снесли памятник Максиму Горькому

В Полтавской области снесли последний памятник в честь советского писателя Максима Горького, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина".

"История с памятниками Горькому в Полтавской области наконец-то завершилась. Демонтирован последний. В селе Верхняя Мануйловка", - говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией постамента.

Памятник представлял собой высокий бетонный постамент, на котором был установлен бюст Горького.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи.

Источник: РИА новости