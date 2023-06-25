Садыр Жапаров поздравил юристов с профессиональным праздником

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 июня, поздравил юристов страны с Днем юриста.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Уважаемые юристы и представители юридического сообщества!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, кто посвятил себя ответственному делу защиты прав, свобод и законных интересов граждан, укрепления правовых основ государства.

Ваш труд в высшей степени востребован во всех сферах нашей жизни. Сегодня невозможно представить экономику, работу государственного аппарата, предприятий, бизнеса, социальную сферу без юридического обеспечения и сопровождения.

Опираясь на незыблемые морально-нравственные ценности, конституционные гарантии защиты прав и свобод граждан, мы стремимся построить справедливое государство. Вы, юристы, выбрали трудный путь служения справедливости, и для вас справедливость должна быть главным ориентиром профессиональной деятельности. Ваш честный труд, опыт, целеустремленность – надежный залог обеспечения верховенства закона.

Уверен, что ваш высокий профессионализм, активная гражданская позиция, безупречная репутация станут залогом укрепления стабильности и правопорядка в нашем государстве и обществе.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашем нелегком труде на благо нашей Родины!".