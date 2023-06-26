Узбекистан запустил новый контейнерный коридор из Китая через Иран

Узбекистан запустил контейнерные поезда из китайского порта Сямен в Ташкент через Иран, сообщает СМИ.

Первый поезд загружен различной бытовой техникой – холодильники, стиральные машины и газовые плиты. Он прибывает из китайского порта Сямен до железнодорожной станции "Сергели" за 14 дней.

Маршрутный поезд состоит из 39 сорокафутовых контейнеров. Из Сямена они перевозятся по морю до иранского порта Бендер-Аббас. Здесь контейнеры загружаются на поезд и через территории Ирана и Туркменистана доставляются в Узбекистан.

В настоящее время контейнерный поезд уже пересек территорию Узбекистана и должен прибыть в Ташкент сегодня, 25 июня.

Напомним, что ранее Узбекистан и Иран договорились о развитии мультимодального коридора через Туркменистан и снижении сборов для узбекских перевозчиков.