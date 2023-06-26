Погода
$ 87.32 - 88.15
€ 94.92 - 95.92

Объем мировых водохранилищ сократился несмотря на бум строительства

322  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Спутниковые данные показали, что количество воды, накопленной в 7 245 водохранилищах по всему миру, сократилось в период с 1999 по 2018 год, несмотря на увеличение емкости на 28 кубических километров ежегодно, сообщается на сайте ecosphere.press.

Это указывает на то, что строительство новых водохранилищ не справится с растущей нагрузкой на водные ресурсы мира.

Одним из критических факторов, влияющих на сокращение объемов водохранилищ, является изменение климата, подчеркивают ученые. Однако также играет свою роль и растущий спрос на воду. Даже если температура перестанет повышаться, спрос на воду и строительство новых водохранилищ вероятно будут продолжаться.

Сокращение объемов водохранилищ в основном происходит в Африке и Южной Америке, где спрос на воду быстро растет, а новые водохранилища не заполняются так быстро, как ожидалось.

Исследование не учитывало влияние отложений, которое по прогнозам, сократит вместимость водохранилищ на четверть к 2050 году. Продолжительные засухи также подвергают сомнению возможность создания больших водохранилищ. Прошлым летом, например, в Китае снизилось производство гидроэлектроэнергии из-за рекордно высоких температур в бассейне реки Янцзы.

Международная гидроэнергетическая ассоциация заявила, что новые водохранилища и плотины играют важную роль в регулировании потоков воды и смягчении последствий экстремальных климатических явлений. С увеличением изменчивости климата потребуется еще больше водной инфраструктуры для обеспечения не только водных ресурсов, но и низкоуглеродной электроэнергии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430673
Теги:
вода
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  