Объем мировых водохранилищ сократился несмотря на бум строительства

Спутниковые данные показали, что количество воды, накопленной в 7 245 водохранилищах по всему миру, сократилось в период с 1999 по 2018 год, несмотря на увеличение емкости на 28 кубических километров ежегодно, сообщается на сайте ecosphere.press.

Это указывает на то, что строительство новых водохранилищ не справится с растущей нагрузкой на водные ресурсы мира.

Одним из критических факторов, влияющих на сокращение объемов водохранилищ, является изменение климата, подчеркивают ученые. Однако также играет свою роль и растущий спрос на воду. Даже если температура перестанет повышаться, спрос на воду и строительство новых водохранилищ вероятно будут продолжаться.

Сокращение объемов водохранилищ в основном происходит в Африке и Южной Америке, где спрос на воду быстро растет, а новые водохранилища не заполняются так быстро, как ожидалось.

Исследование не учитывало влияние отложений, которое по прогнозам, сократит вместимость водохранилищ на четверть к 2050 году. Продолжительные засухи также подвергают сомнению возможность создания больших водохранилищ. Прошлым летом, например, в Китае снизилось производство гидроэлектроэнергии из-за рекордно высоких температур в бассейне реки Янцзы.

Международная гидроэнергетическая ассоциация заявила, что новые водохранилища и плотины играют важную роль в регулировании потоков воды и смягчении последствий экстремальных климатических явлений. С увеличением изменчивости климата потребуется еще больше водной инфраструктуры для обеспечения не только водных ресурсов, но и низкоуглеродной электроэнергии.