Госдума РФ лишила ЧВК возможности вербовать заключенных

Госдума РФ лишила частные военные компании (ЧВК) возможности вербовать заключенных. Это следует из заявления председателя комитета нижней палаты парламента по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, передает "Интерфакс".

Он пояснил, что отныне осужденные смогут заключать контракты только с Минобороны России.

"Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, полная процедура прописана", - сказал депутат.

Каким образом заключенные попадали в ЧВК до этого, Крашенинников уточнять не стал.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с "Лентой.ру" допустил, что ЧВК "Вагнер" после мятежа продолжит участвовать в боевых действиях на Украине.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК. После этого в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Тогда же в Минобороны России опровергли информацию главы ЧВК "Вагнер" о нанесении удара. Там назвали эти заявления информационной провокацией.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря.

Источник: lenta.ru