"Строительство РФ школ в КР отвечает, в первую очередь, запросу общества"

То, что Россия строит в Кыргызстане девять школ за счет своего бюджета – настоящий подарок для нашей республики, где остро стоит дефицит учебных заведений. За него надо только поблагодарить наших партнеров. Тем более, это современные школы со всем необходимым оборудованием и квалифицированным преподавательским составом. Об этом в беседе с VB.KG рассказал профессор Мамед Тагаев.

По его словам, моноязычие ведет к изоляции наций. Надо развивать и другие языки.

"Мы не можем вариться в собственном соку. Русский язык - привычный традиционный доступ к мировой информации, доступ к познанию мира. Если мы хотим готовить конкурентоспособных специалистов для современного рынка труда, то нам кроме кыргызского, нужен еще один канал информации. И его обеспечивает официальный язык. Некоторые говорят, что таким языком может быть английский. Но у нас нет традиционных связей с англоязычными странами и нет традиции познания мира через английский. Помнится, наш великий писатель Чингиз Айтматов сказал: "Утрату русского языка нам не простят будущие поколения". Это будет, действительно, катастрофа для нашего народа. В результате мы получим людей, которые замкнуты в языковом пространстве. В современном мире мы должны стремиться билингвизму. Нужно знать и родной язык, и другие языки. В первую очередь, это русский язык, который нам знаком и привычен. Им владеет практически всё население страны", - подчеркнул Мамед Тагаев.

Он отметил, что большая часть граждан КР отдают своих детей в школы с русским языком получения.

"Поэтому, эти новые девять школ от России – еще и великое подспорье, если учесть, что в классах с русским языком обучения сидит по 50-60 детей. То есть, они в настоящее время пользуются громадным успехом. И этим строительством мы идем навстречу запросу обществу и запросу народа", - подчеркнул Мамед Тагаев.

Напомним, между кабмином КР и правительством РФ было достигнуто соглашение о создании и функционировании совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.

Соглашением предусматривается поэтапное строительство во всех областях страны и городах Бишкек и Ош девяти совместных кыргызско-российских общеобразовательных организаций проектной мощностью до 1 тысячи 224 ученических мест, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с государственными образовательными стандартами и Кыргызстана, и России.