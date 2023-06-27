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ГКНБ: Работникам Айрыбазского айыл окмоту предъявлены обвинения

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- Бактыгуль Акжолова
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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ст.337 УК КР "Злоупотребление должностным положением" по факту незаконной выдачи земельных участков в Айрыбазском а/а Кадамжайского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, на основании постановления Айрыбазского а/а Кадамжайского района были выделены 95 га земель 581 гражданам КР. При этом, следствием выявлены и задокументированы факты выдачи земельных участков лицам, не проживающим на территории Айрыбазского а/а Кадамжайского района, а также факты их выдачи родственникам отдельных должностных лиц районного уровня.

В ходе расследования дела главе Айрыбазского а/а К.Т., его заместителю И.И. и специалисту по земельным вопросам А.А. предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.337 УК КР и были отстранены от занимаемых должностей.

В настоящее время уголовное дело рассматривается Кадамжайским районным судом Баткенской области.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за незаконную выдачу земельных участков и призывает к добросовестному исполнению прямых функциональных обязанностей.


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URL: https://www.vb.kg/430707
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, земельный участок
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