ГКНБ: Работникам Айрыбазского айыл окмоту предъявлены обвинения

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ст.337 УК КР "Злоупотребление должностным положением" по факту незаконной выдачи земельных участков в Айрыбазском а/а Кадамжайского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, на основании постановления Айрыбазского а/а Кадамжайского района были выделены 95 га земель 581 гражданам КР. При этом, следствием выявлены и задокументированы факты выдачи земельных участков лицам, не проживающим на территории Айрыбазского а/а Кадамжайского района, а также факты их выдачи родственникам отдельных должностных лиц районного уровня.

В ходе расследования дела главе Айрыбазского а/а К.Т., его заместителю И.И. и специалисту по земельным вопросам А.А. предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст.337 УК КР и были отстранены от занимаемых должностей.

В настоящее время уголовное дело рассматривается Кадамжайским районным судом Баткенской области.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за незаконную выдачу земельных участков и призывает к добросовестному исполнению прямых функциональных обязанностей.