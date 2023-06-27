Объявляется конкурс на соискание Государственной молодежной премии

Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики объявляет конкурс на соискание "Государственной молодежной премии Кыргызской Республики имени Чингиза Айтматова". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, премия присуждается в каждой из следующих 11 номинаций:

- "Лучшее произведение в области литературы";

- "Лучшее произведение в области журналистики и телевидения";

-"Лучшее произведение музыкального искусства и исполнительское мастерство ";

- "Лучшее произведение изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное и монументальное искусство) ";

-"Лучший реализованный проект в области градостроительства, архитектуры и дизайна";

- "Лучшее произведение театрального и циркового искусства";

- "Лучшее достижение в области кино (сценарные, композиторские, режиссерские, операторские и актерские работы)";

- "Лучшая работа в области науки и новых технологий";

- "Лучшее достижение в области экономики, бизнеса и меценатства";

- "Лучшее достижение в области спорта";

- "За особый вклад в развитие молодежной политики".

При регистрации документов кандидаты на соискание премии должны представить в уполномоченный государственный орган по реализации молодежной политики следующие документы:

- рекомендательное письмо;

- протокол собрания заседания правления творческого союза;

- краткая автобиография (2 фотографии 4x6 см);

- творческая характеристика;

- копии документов о наградах;

- краткая (не более двух страниц) аннотация работы;

- иные материалы, указанные в пункте 18 настоящего Положения

- копия паспорта.

Возраст соискателей не должен превышать 35 лет.

Лауреаты, удостоенные премии, получают диплом, нагрудной знак и денежную премию в размере 100 тысяч сомов.

Работы и другие материалы участников конкурса принимаются до 10 августа 2023 года в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, по адресу: г. Бишкек, ул. Пушкина 78, 1 этаж, Управление молодёжной политики Справки по телефонам: (312) 66-09-52, 62-11-94.