Троих бойцов из КР вернули из небытия поисковики Московского авиаинститута

Трое воинов, призванных из Киргизской ССР и погибших смертью храбрых во время тяжелых боев в Брянской и Орловской области. теперь могут считаться официально погибшими смертью храбрых в бою за Родину. До этого момента точного места захоронения у них не было, а теперь благодаря студентам Московского авиационного института их родным есть куда поехать и преклонить колено. И это архиважная информация для родственников и потомков погибших воинов.

Чтобы помочь устранить такую несправедливость в Московском авиационном институте проводят поисковые работы с документами по установлению судеб погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые захоронены на воинских мемориалах как неизвестные солдаты.

В ходе изучения судеб солдат и офицеров Красной Армии, воевавших в сентябре 1943 года в Брянской и Калужской областях в составе 120-й, 273-й, 283-й стрелковых дивизий и 308 -й, 362-й стрелковых дивизий были установлены имена воинов (на основании документов Центрального Архива Минобороны России), чьи имена пока не размещены в информационных ресурсах Министерства обороны России (ОБД Мемориал, Память Народа). В ходе исследовательской работы студентами МАИ были установлены имена погибших солдат и офицеров в селе Нивное, Суражского района, Брянской области, которые внесены в список захороненных главой сельского поселения села Нивное несколько лет назад, но пока не размещены в "Памяти Народа" и ОБД "Мемориал". Имена данных героев нанесены на мемориальных плитах.

Одним из тех, кто был не учтен как погибший, оказался уроженец Киргизской ССР красноармеец Кодырев Мамасали, который погиб 24 сентября 1943 года. Он по документам уроженец Базар–Курганского района, Джалал–Абадской области. В ходе поисковой работы было установлено его имя, погибшего осенью 1943 года и захороненного как неизвестный в селе Дегтярёвка, Суражского района, Брянской области

По данным поискового движения Кыргызстана Наша Победа-Биздин Жениш", имя бойца Мамасали Кадыров, и он значится в Книге Памяти города Джалал-Абад как пропавший без вести.

- Второй - младший лейтенант Лозин Михаил Фёдорович, 1924 г года рождения, погиб 25 сентября 1943 года Уроженец Ворошиловского района Фрунзенской области. Первоначально был захоронен в деревне Владимировка, затем перезахоронен в село Дегтярёвка.

Поисковики ПД КР "Наша Победа-Биздин Жениш" обнаружили, что наш земляк проявил мужество и геройство, и был представлен буквально за месяц до гибели к ордену Отечественной войны 2 степени.

Третий воин - красноармеец Суворов Дмитрий Григорьевич, 1903 года рождения, погиб 25 сентября 1943 года, и был захоронен как неизвестный солдат. Поисковики выяснили, что он уроженец Кагановичского района Фрунзенской области.

"Мы обратились к главе Суражского района Брянской области с просьбой увековечить память Суворова Дмитрия Григорьевича на воинском захоронении в селе Овчинец. Теперь его родные могут увидеть мемориал в селе Овчинец. Мы просим всех, кто ответственен за увековечивание погибших во время Великой Отечественной войне в Кыргызстане, внести найденные нами изменения в Книги Памяти, ОБД Мемориал и Память народа.

Также очень просим известить о наших уточнениях родных героически погибших при защите родины воинов Красной Армии", - рассказал руководитель поискового проекта МАИ, кандидат исторических наук, полковник запаса Грибовский.

В свою очередь мы также просим наших земляков помочь в поиске семей и земляков погибших фронтовиков. К сожалению, не у всех указаны точные адреса проживания и потому важно, чтобы информация была как можно больше распространена.

Какую-либо информацию можно сообщать по телефону - 0(555)923603 (ватсап).