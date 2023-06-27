Нурлан Асанбеков: Магия театра как избавление детей от страха и бездушия

Уникальными премьерами на базе театра "705" закончил свой театральный сезон проект "Магия театра" в Кыргызстане. Состоялись премьеры двух одноактных пьес Мольера "Смешные жеманницы" и "Версальский экспромт", а также пьесы "Так-теке" Урманбетова и "Девочка со спичками" Андерсена. Как сказала vb.kg известный медиа эксперт Елена Баялинова, главная примечательность проекта в том, что во всех постановках играли дети.

"Проект "Магия театра" - это замечательный проект общественного объединения "Жаш Кубат", - рассказал vb.kg директор и художественный руководитель проекта, известный режиссер театра и кино, заслуженный деятель культуры КР Нурлан Асанбеков. - Он поддержан Линкольским университетом Великобритании в рамках объединённого проекта "Мобильное искусство во имя мира - МАР", к которому присоединились Индонезия, Непал, Руанда и Кыргызстан. Проект направлен на развитие ребёнка путём сценического искусства, в данном случае через театр".

Подростки, по его словам, в большинстве своём чувствуют cебя некомфортно в период взросления, когда им приходится сталкиваться с бездушным и холодным отношением со стороны взрослых, родителей и т.д. Детям приходится самим отвечать на насущные вопросы о смысле жизни и её целях. Взрослея, они начинают самокритично относиться к своей персоне, порой психологически загоняя себя в безвыходное положение. Так наслаиваются надуманные страхи, чувства неуверенности, неполноценности, излишней критической оценки глазами сверстников, окружающих взрослых, что приводит неокрепшее сознание к замкнутости, скрытности, страхам, которые могут сковывать их в последующем, во взрослой жизни.

"Мы не психологи, но наше исследование по факту сыгранных ролей и спектаклей привело к выводам о том, что театр, сценическое творчество, как никогда, оказались самым эффективным средством от замкнутости и от тех надуманных страхов, которыми полно сознание детей. Только духовным выплеском от лица того или иного героя дети могут раскрыть свою душу, самих себя, испытать на себе все те переживания, которые гложут их персонажи", - считает известный режиссер театра и кино.

Как отметил Нурлан Асанбеков, опыт показал, что, только выговорившись, пропустив через себя переживания, домыслы и сомнения своего героя, дети высвобождаются от зажима, неуверенности, боязни ошибиться, неправильно ответить, выглядеть в глазах взрослых нерадивыми двоечниками и т.д. Платформа, называемая театром, является самой сумасшедшей, творчески-идиотической, высвобождающей площадкой, где их фантазии могут быть безграничными. Именно в детстве ребёнок больше всего фантазирует, мечтает, и эти состояния, словно сон, растворяются во взрослой жизни. Проект "Магия театра" может вовлечь даже взрослых, чтобы они могли себя почувствовать актёрами, исполнить свою мечту - почувствовать себя в шкуре артиста.

"Одной из главных задач проекта является адаптация детей в общество с его нерешёнными проблемами. Благодаря театру "705" мы осуществляем задуманное. Ещё мы продолжили работать и вновь открыли театр в селе Жаны-Жер, в лицее № 43, который создавали двадцать лет назад. Лицеисты-подростки из разных регионов обучаются здесь сельскому хозяйству, гостиничному бизнесу. И именно здесь они с успехом показали спектакль по пьесе Кыялбека Урманбетова "Так-теке". Осенью мы планируем показать все эти спектакли в Кыргызском государственном театре кукол им.М.Жангазиева, чтобы дети могли почувствовать большую сцену", - сказал он.