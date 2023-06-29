В Узбекистане мужчина нанял киллера, чтобы убить любовника своей жены

В Туракурганском районе Наманганской области Узбекистана мужчина нанял киллера, чтобы убить любовника своей жены, сообщает СМИ.

Супруг долгое время подозревал свою жену в постоянных изменах. По словам мужчины, любовником жены был сосед. Чтобы попытаться сохранить свою семью, он решился пойти на крайний шаг – найти киллера и заказать ему убийство соседа. За это муж пообещал 1000 долларов.

Правоохранители узнали об этом от мужчины, к которому муж обратился с просьбой найти киллера. После этого сотрудники ОВД решили провести спецоперацию. Они подготовили правоохранителя, который сыграл роль лже-киллера.

Сотрудник ОВД договорился с заказчиком убийства, что они заманят жертву в укромное место за городом, где и убьют. Муж принес с собой 1000 долларов и кухонный нож, которым киллер должен был убить соседа. В результате он был задержан с поличным.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Мужчина заключен под стражу.