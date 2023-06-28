Акылбек Тумонбаев: Сооронбай Жээнбеков не достоин статуса экс-президента

Депутат ЖК Акылбек Тумонбаев намерен инициировать законопроект о лишении Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента. Об этом он заявил в интервью "Азаттык".

По его словам, Сооронбай Жээнбеков как экс-президент полностью содержится за счет государства.

При этом, он получает пенсию свыше 100 тысяч сомов. Я подсчитал сколько в сумме он и его семья получает государственные льготы: госохрана, автомобиль и госрезиденция. Он не достоин статуса экс-президента. Я намерен поднять этот вопрос в Жогорку Кенеше и подготовить соответствующий законопроект о лишении Жээнбекова статуса "экс-президента", - сказал депутат.

Отметим, Акылбек Тумонбаев является лидером депутатской группы "Элдик". Был избран депутатом Жогорку Кенеша КР по Ак-Суйскому одномандатному округу №35. Является уроженцем села Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.