Кыргызстан сегодня сталкивается с сильнейшим энергетическим кризисом за всю свою историю. Снижение уровня воды в водохранилищах, изношенная энергетическая инфраструктура подталкивает власти к поиску новых решений для старой проблемы. И некоторые, заискивая перед западными странами, говорят, что спасти республику от кризиса может переход на зеленую энергетику. Так ли это? Давайте разберемся.

Начнем с того, что предлагаемые Кыргызстану зеленые решения зачастую не учитывают ни географии страны, ни ограниченности наших ресурсов. Впрочем, денег можно взять в Глобальном зеленом фонде. Однако, пока Кыргызстан пытается отщипнуть свой кусок от этого пирога, Запад ведет в стране закулисную игру, пытаясь ослабить энергетическое сотрудничество стран Центральной Азии с Россией и поставить их в жесткую зависимость от Европейского Союза.

Нужно понимать, что зеленые энерготехнологии, которые буквально навязывают нам западные партнеры, это, скажем так, далеко не первоклассный товар. Хотя платить за него придется полную цену. Об этом не принято говорить вслух, но, хотя возобновляемые источники энергии и считаются выгодными из-за своих экологических преимуществ, у них есть ряд существенных недостатков.

Во-первых, ВИЭ, такие как солнечная энергия и энергия ветра, непостоянны по своей природе. Это означает, что объемы генерации колеблются в зависимости от погодных условий или времени суток. И как при таком раскладе можно гарантировать стабильное и надежное энергоснабжение? Решение есть, нужны дополнительные системы накопления энергии или резервные источники для компенсации колебаний. То есть нужны еще затраты.

Другая проблема состоит в том, что для реализации масштабных проектов в области возобновляемых источников энергии нужны значительные территории. Для установки солнечных ферм и ветряных турбин требуются огромные пространства. Причем, равнинные.

Для Кыргызстана эта проблема одна из наиболее актуальных, учитывая, что почти 90 процентов территории республики покрыто горами. Не отдавать же под ВИЭ сотни гектаров посевных площадей.

Еще сторонники зеленой энергетики не любят говорить о том, какой большой проблемой является утилизация солнечных батарей и лопастей ветрогенераторов. Да, эти технологии позволяют вырабатывать экологически чистую электроэнергию, но переработка отработанного оборудования, если она вообще возможна, наносит экологии вред, сопоставимый с использованием коричневых энерготехнологий.

Кроме того, высокие первоначальные затраты на внедрение инфраструктуры ВИЭ развивающиеся страны, такие как Кыргызстан, в принципе сами не потянут, что делает их зависимыми от тех, кто методично навязывает нам "зеленую" повестку.

"Зачем Кыргызстан сравнивать с Западом? В каждой стране свои условия, свои ресурсы и свои возможности. Западные технологии не дают просто так - их нужно покупать, влезать в долги. И этому есть предел", - считает доктор экономических наук, профессор Валентина Касымова.

Напомним, Еврокомиссия объявила о переходе на возобновляемые источники энергии еще в декабре 2019 года. Тогда была принята так называемая европейская "зеленая сделка", согласно которой страны ЕС должны стать углеродно нейтральными к 2050 году. Международное энергетическое агентство оценило инвестиции для достижения цели "зеленой сделки" в $2,7 трлн со стороны частных компаний и $1,2 млрд за счет госфинансирования.

Вместе с тем, основной предпосылкой развития "зеленой" энергетики в западных странах стало не столько желание спасти планету от вредных выбросов, сколько отсутствие собственных запасов энергоносителей и зависимость от экспорта последних из России. Об этом на XVII Международном стратегическом форуме в городе Блед в Словении в августе 2022 года в ходе своего выступления открыто заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сейчас ЕС в рамках инициативы REPowerEU (прим. автора - план Европейской комиссии по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года) выделит 300 млрд евро инвестиций, чтобы осуществить зеленый переход и завершить эру русского ископаемого топлива в Европе", - заявила фон дер Ляйен.

Получается, что именно желание сделать свою энергосистему независимой от РФ и стало катализатором внедрения дорогостоящих технологий ВИЭ. При этом, несмотря на огромные инвестиции в это направление ЕС по-прежнему зависим. Только теперь от США. Отказ от российских энергоносителей привел Европу к хроническому дефициту электроэнергии и газа. Бонусом к такому переходу они получили галопирующую инфляцию и резкое снижение доходов населения.

Для Кыргызстана вопрос обязательного разрыва отношений с РФ не стоит, а значит и торопиться с внедрением европейских зеленых энерготехнологий нет смысла. Наоборот, прочные дружественные связи с Россией гарантируют, что энергетические проблемы республики будут решаться с учетом географических особенностей нашей республики.

Сейчас РФ сейчас помогает КР задействовать существующий гидропотенциал. В стране при поддержке нашего стратегического партнера будет построено несколько малых ГЭС, в том числе ГЭС "Лейлек" в Баткенской области с годовой выработкой 26,3 млн кВтч. Ее планируют ввести в эксплуатацию уже 2024 году. Проектировщиком и подрядчиком выступает дочка "Росатома" - компания "Росатом Центральная Азия". Льготный кредит в размере $5,6 млн на строительство предоставил Российско-Кыргызский Фонд развития.

"Сегодня строят малоэффективные, ненужные, дорогие солнечные и ветровые электростанции. У нас есть другие источники энергии - гидроэлектростанции, Кыргызстан богат на водные ресурсы и мы богаты наукой. Если мы построим традиционные станции нам другие, дорогие и небезопасные электростанции не нужны", - говорит эксперт по вопросам энергетики Эрнест Карыбеков.

По его словам, чтобы выбирать правильные проекты государство должно ставить логичные цели: если мы строим для роста экономики, значит нужно предоставить дешевую электроэнергию. Чем дешевле, тем увеличивается рост экономики и благосостояние населения.

"У нас есть угольное месторождение Кара-Кече и другие, там на месте нужно ставить тепловую базовую электростанцию с высокой мощностью 1200 МВт. Тогда нам не нужны ТЭЦ Бишкека, Оша - это же привозное все. За 300-1000 верст из Казахстана ввозят. Потом все это сказывается на себестоимости. Это не эффективно. Нам нужно строить электростанции, которые не будут зависеть от импортных энергоресурсов. Мы независимое государство, если хотим сохранить свой суверенитет, мы должны ориентироваться на собственные энергоресурсы", - подчеркнул Карыбеков.

Выходит, что хотя внедрение "зеленых" технологий, таких как гидроэнергетика, энергия ветра и солнечная энергия, поможет диверсифицировать энергетический баланс и сократить выбросы парниковых газов, но они не способны полностью обеспечить республику бесперебойным электроснабжением. Энергетический кризис в Кыргызстане требует комплексного и прагматичного подхода, который включает в себя как "зеленые" технологии, так и традиционные источники энергии. Так что, нашей республике не стоит идти по пути Европы, разрушая сотрудничество с Россией, которая, несомненно, играет жизненно важную роль в оказании помощи Кыргызстану в преодолении энергетического кризиса.