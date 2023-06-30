На Иссык-Куле во время рейда диких птиц выпустили на волю. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По ее данным, инспекторами были проведены рейдовые мероприятия по выявлению хищных птиц (соколов, орлов), отловленных в полу вольных условиях с хозяйственной выгодой на берегах Иссык-Куля в период туристический сезон.

В результате 10 птиц без соответствующих документов, были изъяты и выпущены на волю, а часть из них предупреждены и обязаны в ближайшее время оформить соответствующие документы.

"Кроме того, была предоставлена информация несовершеннолетним детям и их родителям, занимающимся отловом хищных птиц. Важно отметить, что в случае выявления незаконной покупки и отлова хищных птиц будут приняты незамедлительные меры в соответствии с законодательством"- говорится в сообщении ведомства.