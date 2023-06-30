"Город "Асман" станет финансовым хабом, соединяющим север и юг"

"Город "Асман" станет финансовым хабом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг!", - отметил сегодня, 30 июня, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выступая на торжественной церемонии закладки капсулы под строительство города "Асман" в Иссык-Кульской области.

В своем выступлении Глава государства отметил:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие жители области!

Сегодня мы собрались на церемонию закладки капсулы времени, чтобы официально запустить долгожданный и тщательно разработанный современный проект города "Асман". Посмотреть на это событие съехались многочисленные соотечественники со всех уголков страны.

Сам факт того, что к началу этого масштабного строительства, происходящего впервые в истории страны, собрались люди со всех регионов Кыргызстана, свидетельствует о единстве и сплоченности нашего народа. Поддерживая современное строительство города, мы доказываем, что только совместными усилиями мы можем достичь великих целей и можем воплотить наши мечты в реальность.

Если учесть, что на сегодня страны мира стремятся строить умные города, то проект строительства "умного города" достоин поощрения. Реализуя этот проект, мы построим инновационный город на берегу нашей жемчужины - озера Иссык-Куль и станем экономическим и туристическим центром. В истории независимого Кыргызстана столь крупный проект направлен прежде всего на развитие туризма и инвестиционных возможностей. Строительство такого инновационного города на берегу нашего чудесного озера, привлекающего туристов со всего мира, откроет путь к дальнейшему увеличению туристического и инвестиционного потенциала нашей страны.

Город "Асман" станет финансовым хабом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг! Если этот город заработает на полную мощность, так как Кумтор двигает вперед экономику нашей страны в целом, то этот город и СЭЗ "Тамчы" также станут экономическим локомотивом нашего государства, двигающим вперед.

Позвольте мне тут кое-что сказать. Некоторые наши недальновидные граждане утверждают, что этот город надо было строить в Баткене вместо того, чтобы все строить только на Иссык-Куле. Если бы Иссык-Куль был на баткенской стороне, я бы сначала построил этот город в Баткене.

Инвесторы также выбирают удобные для них курортные зоны. Самое главное, что где бы он ни был построен, этот город будет городом-локомотивом Кыргызстана, который принесет пользу каждому кыргызстанцу и поднимет экономику нашей страны в целом.

Например, несмотря на то, что Кумтор расположен на Иссык-Куле, вся выгода поступает в республиканский бюджет и используется во благо каждого кыргызстанца. Точно так же и этот город принесет пользу всем кыргызстанцам. Поэтому давайте каждый подумает о будущем Кыргызстана. Всему свое время. В южном регионе нашего государства будет построен такой же город.

Были критики и те, кто не верил в наш амбициозный план построить современный город на берегу озера. Но те, кто хорошо осведомлен о том, что происходит в мире, думали далеко вперед, поддерживали начинание и способствовали тому, чтобы безбоязненно браться за такие масштабные проекты. Часть населения, глядя на перспективы нашей страны, думает, что для строительства "умного города" потребуется много денег, при этом задаваясь вопросом, где же взять такую сумму?

Как и прежде, не в силах вырваться из синдрома бедности, они заявляли, что проект неосуществим, и сделали поспешные выводы о том, что "те, кто у власти лишь мечтают". При этом мнения наших людей разделились. А пока, точнее, за полтора года подготовлено несколько проектов умного города. Мы также можем оценить это как преимущество кыргызского общества, способного вести открытые дискуссии.

На проект города "Асман" и начало его строительства не было потрачено ни копейки из государственного бюджета. Это связано с тем, что есть внешние инвесторы, которым интересно участвовать в реализации такого крупного проекта.

Сегодня мы с божьей помощью с добрыми намерениями и целями начинаем большой проект по закладке капсулы под строительство экологического города "Асман" с конкретными инвесторами. В настоящее время реализованы и успешно развиваются такие проекты, направленные на устойчивое развитие, как Неом в Саудовской Аравии, Масдар-Сити в Эмиратах, Западная гавань в Швеции, Солнечная долина в Китае. Мечты этих стран стали реальностью, впечатлили людей всего мира и стали примером для других. Поэтому мы тоже можем построить город "Асман"! Чем мы хуже других?

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!

Почему мы назвали наш умный город "Асман"? Асман в переводе с кыргызского языка на русский язык означает "небо" и "sky" на английском. Мы даем этому названию хорошее толкование и надеемся, что оно станет символом веры в свои возможности и стремления к новым вершинам, постановки больших целей и их реализации. Даст Бог, город "Асман" станет прекрасным местом, где каждый человек сможет найти и осуществить свои мечты.

Безусловно, градостроительство, особенно умное городское планирование, представляет собой очень сложный технологический процесс, требующий очень тщательного планирования, экспертного и координационного аспектов. Это включает в себя использование экологически чистых материалов и технологий, интеграцию возобновляемых источников энергии и обеспечение устойчивой системы утилизации отходов. Необходимо учитывать разработку лучшего дизайна и многие другие экологические и инновационные вопросы в ландшафтном планировании.

Да, в то же время понятно, что строительство полноценного города требует времени, ресурсов и усилий. Таким образом, город "Асман" будет постоянно формироваться в соответствии с потребностями и возможностями. Однако наша первая задача – создать базовую инфраструктуру и все необходимые условия для жизни жителей.

Уважаемые соотечественники, дорогие братья и сестры!

У каждого в сердце теплятся слова "Иссык-Куль - жемчужина Кыргызстана, мы должны беречь его, как зеницу ока!". И мне хорошо знакомы они.

Строя умный город "Асман", мы намерены создать гармонию между нашим священным озером, нашей прекрасной природой и современным умным городом. Другими словами, мы придаем большое значение экологической ценности нашего озера.

При планировании, разработке и продумывании каждой детали инфраструктуры города мы внимательно будем следить за полным соблюдением норм и стандартов в части охраны окружающей среды и экологической устойчивости. Мы будем использовать лучшие мировые практики умных городов, в частности, разумного управления водными ресурсами, утилизации отходов, той же системы отопления. В целом мы будем сотрудничать с учеными и специалистами в области охраны окружающей среды по изучению и мониторингу экологического состояния Иссык-Куля.

Теперь я хочу обратиться к нашим партнерам по развитию и инвесторам в целом.

В самом начале хотел бы подчеркнуть, что из земель, предназначенных для городской застройки, инвесторам будут выделены большие земельные участки, и они будут на 100 процентов гарантированы государством. Могу с уверенностью заявить, что государство обеспечит особую защиту инвесторам, вложившим свои деньги в этот проект.

Если есть другие инвесторы, желающие принять участие в строительстве умного города "Асман", мы готовы принять их с распростертыми объятиями. Присоединяйтесь к участию в нашем уникальном проекте, воплотим в жизнь нашу мечту, построим умный город.

Наш умный город - это не только жилые кварталы или рабочие места,

пусть он будет символом инноваций, экологической устойчивости и социального развития. Будем примером для других в таких творческих работах.

Уважаемые инвесторы, наши партнеры!

С гарантией, данной государством, вы можете начать строительные работы быстро, нацелившись только на успешную реализацию этого проекта. Нынешняя власть не будет вмешиваться в ваши дела, и мы предоставляем полную государственную гарантию.

Отмечая неприятные явления, имевшие место ранее:

- мы не позволим кому-либо приходить и вымогать деньги, под разными предлогами, мешать работе, будь то государственные органы, силовики или "деструктивные элементы". При этом обещаем, что никто из органов местного самоуправления или от имени местного населения не будет какими-либо незаконными действиями препятствовать. Я лично разберусь с тем, кто попытается создать препятствия. В случае, если с чьей-либо стороны выявится малейшее подозрение противоправных действий в отношении наших инвесторов, то эти люди будут строго наказаны.

Нам на протяжении двух с половиной лет удалось добиться уважения со стороны государственных чиновников к инвесторам, которые успешно работают. Мы создадим инвесторам гибкие и удобные условия для получения различных льгот, разрешительных документов.

Уважаемые партнеры по развитию, позвольте мне обратиться с важным предложением о сотрудничестве в рамках вопросов климата, которые стоят на повестке дня, на основе "зеленых" природных принципов в строительстве города "Асман".

Мы стремимся построить экологический город, который будет служить примером для других регионов и способствовать сохранению чистой природы в будущем. При этом мы намерены сотрудничать с международными финансовыми институтами и другими организациями, которые будут поддерживать развитие города "Асман". Поэтому хочу сказать, что мы открыты для обсуждения возможности использования грантов и других финансовых механизмов в рамках государственно-частного партнерства. Мы приглашаем вас стать партнером и поделиться своим опытом в нашем проекте, а также поделиться своими ресурсами и технологиями.

Уважаемые соотечественники!

Ведь в истории страны мы делаем первый шаг к такому крупному проекту.

Поэтому мы серьезно отнесемся к этому умному городу и постараемся ускорить его реализацию, не задерживая. С запуском столь масштабного проекта возродятся отечественные строительные компании, транспортные сети, железные дороги, будут созданы тысячи рабочих мест. Вместе с этим активизируются внутренние связи не только этого региона, но и всей республики, что будет способствовать развитию производственных предприятий.

Давайте все вместе способствовать успешной реализации наших больших проектов. Придет момент, когда через определенный промежуток времени имя нашего города "Асман" будет на слуху повсюду. Это будет умный город, привлекающий туристов со всего мира. И я с гордостью смогу сказать, что я также принимал участие в строительстве этого города.

Все мы говорили о том, что развитие Кыргызстана обусловлено условиями земли, природой, гостеприимными людьми, профессионалами с большим потенциалом и перспективной молодежью. Давайте использовать данные Богом наши привилегии в правильном направлении - развитии.

Для этого важно сохранять солидарность, крепко сохранять наше единство и двигаться вперед!

Пусть это будет город, который придаст еще большую красоту нашему священному озеру, станет известный своим туризмом и будет началом развития нашей страны! Даст Бог, мы с вами снова встретимся на этом месте при сдаче в эксплуатуцию первого здания этого проекта.

Да будет крепок фундамент нашего города "Асман"!".