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Казахстан может пересмотреть соглашение о воде с Кыргызстаном

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- Светлана Лаптева
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До конца 2023 года Казахстан планирует изменить соглашение с Кыргызстаном и Узбекистаном об использовании ресурсов бассейна Сырдарьи. Эта возможность отражена в концепции управления водными ресурсами на 2023-2029 годы.

В кратком описании документа указано, что данное водное соглашение действует с 1998 года. Документ регулирует использование ресурсов Сырдарьи в области ирригации и энергетики.

Согласно действующему соглашению, излишки электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях, будут передаваться в Казахстан и Узбекистан. Взамен Кыргызстан получает от своих соседей энергоресурсы, финансы и коммерческие услуги.

Казахстан, возможно, решил изменить документ в связи с тем, что нехватка воды становится одной из главных и растущих проблем в регионе. По прогнозам климатологов, к 2040 году в некоторых странах региона нагрузка на водные ресурсы возрастет в 2,8 раза. К 2050 году Сырдарья может обмелеть на 15 процентов.

Подробное содержание документа неизвестно.

Источник: kun.uz


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URL: https://www.vb.kg/430797
Теги:
вода, Казахстан, Кыргызстан
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