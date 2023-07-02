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В Баткене открыт памятник герою, погибшему во время приграничного конфликта

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- Назгуль Абдыразакова
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В селе Мурас Лейлекского района открыт памятник Жанибеку Якубову, героически погибшему при защите Родины. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента В Баткенской области.

По ее данным, в мероприятии приняли участие руководитель аппарата полномочного представителя президента в Баткенской области Алихан Ураимов, представители местной власти, родственники погибшего.

"Жанибек Якубов служил в Вооруженных Силах Кыргызской Республики и последние 6 лет служил в государственной пограничной службе. Он геройски погиб 17 сентября 2022 года в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Чтобы увековечить храбрость 25-летнего пограничника, жители села выступили с инициативой установить ему памятник.

Участники церемонии открытия памятника высоко оценили героизм, силу воли и отвагу Якубова в защите Родины и сказали, что его имя навсегда останется в сердцах народа.

Жанибек Якубов был младшим из пяти братьев в семье" - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/430810
Теги:
Баткенская область, военная служба, памятник, погибшие, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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