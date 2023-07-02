Погода
$ 87.15 - 88.03
€ 94.87 - 95.87

В селе Тамчы стартовало строительство нового здания аэровокзала

178  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров 1 июля, дал старт строительству нового здания аэровокзала существующего международного аэропорта "Иссык-Куль" в селе Тамчы, заложив капсулу под начало его строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, согласно проекту, аэровокзал рассчитывается на обслуживание пассажиров, прибывающих воздушными судами расчетного типа АВС Ту-154, Ту-204, Boeing 737, Boeing 757, Airbus А319, А320, A321, BAE 146-200, Embraer E170/E175 и их аналоги. Площадь нового 3-х этажного здания аэровокзала составляет 18 424,5 м2, что позволит обслуживать 450 пассажиров в час. В настоящее время пропускная способность составляет 100 человек.

Ожидается, что на первом этаже нового комплекса разместится зал регистрации пассажиров, зона таможенного и паспортного контроля, залы прилета пассажиров, зал выдачи багажа, зона регистрации, прилета и вылета VIP/ СIP, на втором этаже расположится зона таможенного и паспортного контроля, залы вылета пассажиров, технические помещения, служебные помещения, кафетерий, магазины беспошлинной торговли, а третий этаж займет зона вылета, административные помещения и др.

В своем выступлении глава государства отметил, что в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года особое внимание уделено модернизации инфраструктуры страны. В рамках программы транспортно-логистическая сеть является одним из важных ее направлений.

Садыр Жапаров акцентировал, что такие инфраструктурные проекты, как строительство дорог, мостов, аэропортов на территории республики способствуют повышению производительности и эффективности экономики.

Успешная реализация этих проектов, будет стимулом развития других важных отраслей, откроет путь для их успешного функционирования.

Как подчеркнул президент, сегодня запускается строительство очередного важного для развития страны объекта – нового аэровокзала международного аэропорта "Иссык-Куль". Учитывая, что увеличивается пассажиропоток в аэропорт, новый аэровокзал строится с целью создания комфортных условий для гостей, прибывающих в Кыргызстан.

Глава государства особо подчеркнул, что в результате надлежащего управления финансирование строительства нового здания аэровокзала осуществляется за счет собственных средств ОАО "Международного аэропорта "Манас".

"Роль аэропорта в системе организации авиаперевозок и грузоперевозок очень велика. Авиаперелеты расширяют наши связи с миром и способствуют внутренней коммуникации. Являясь основой гражданской авиации, аэродромы служат неотъемлемой частью совершенствования транспортной инфраструктуры страны. Кроме того, подобные проекты оказывают существенное влияние на продвижение туризма", - отметил Садыр Жапаров.

Говоря о кыргызском гостеприимстве, президент обозначил роль аэропортов, которые воспринимаются как воздушные ворота страны для гостей, прибывающих в Кыргызстан воздушным транспортом.

"Не зря говорят "посмотрев сени, в дом проходи", аэровокзалы необходимо рассматривать как лицо нашей страны в целом, а не только региона, в котором они расположены. Через аэропорты гости могут ощутить красоту и гостеприимство всего Кыргызстана", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства напомнил, что в настоящее время строятся, модернизируются аэропорты в Казармане, Таласе, Кербене, которые к осени уже будут запущены. Кроме того, в г. Джалал-Абад будет построен новый аэропорт, старый будет направлен на другие социальные цели.

Садыр Жапаров также сообщил, что по поступившей ему информации, аэропорт в селе Каныш-Кия Чаткальского района Джалал-Абадской области еще в 2000-х годах был незаконно передан на баланс областной местной государственной администрации. В этой связи руководству международного аэропорта "Манас" в срочном порядке поручено заняться вопросом возвращения данного объекта на свой баланс.

"В случае, если на месте этого объекта что-то построено, возведено, то поручаю все снести. Вы должны вернуть этот объект полностью в том виде, в каком он был передан в те годы", - поручил Президент.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении 30 лет наблюдалось, когда различные стратегические объекты, находящиеся в государственной собственности, переходили в частные руки на различные цели. В настоящее время продолжается активная работа по возвращению в собственность государства, принадлежащих ему объектов.

После того, как аэропорт в селе Каныш-Кия будет возвращен на баланс аэропорта "Манас", президент поручил весной 2024 года уже начать строительство нового аэровокзала и завершить его до конца года.

В завершение Садыр Жапаров выразил благодарность всему коллективу аэропорта, который вкладывает свои силы, видение и время в реализацию этого проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430817
Теги:
аэропорт, Иссык-Кульская область, строительство, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  