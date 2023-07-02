В селе Тамчы стартовало строительство нового здания аэровокзала

Президент Садыр Жапаров 1 июля, дал старт строительству нового здания аэровокзала существующего международного аэропорта "Иссык-Куль" в селе Тамчы, заложив капсулу под начало его строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, согласно проекту, аэровокзал рассчитывается на обслуживание пассажиров, прибывающих воздушными судами расчетного типа АВС Ту-154, Ту-204, Boeing 737, Boeing 757, Airbus А319, А320, A321, BAE 146-200, Embraer E170/E175 и их аналоги. Площадь нового 3-х этажного здания аэровокзала составляет 18 424,5 м2, что позволит обслуживать 450 пассажиров в час. В настоящее время пропускная способность составляет 100 человек.

Ожидается, что на первом этаже нового комплекса разместится зал регистрации пассажиров, зона таможенного и паспортного контроля, залы прилета пассажиров, зал выдачи багажа, зона регистрации, прилета и вылета VIP/ СIP, на втором этаже расположится зона таможенного и паспортного контроля, залы вылета пассажиров, технические помещения, служебные помещения, кафетерий, магазины беспошлинной торговли, а третий этаж займет зона вылета, административные помещения и др.

В своем выступлении глава государства отметил, что в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года особое внимание уделено модернизации инфраструктуры страны. В рамках программы транспортно-логистическая сеть является одним из важных ее направлений.

Садыр Жапаров акцентировал, что такие инфраструктурные проекты, как строительство дорог, мостов, аэропортов на территории республики способствуют повышению производительности и эффективности экономики.

Успешная реализация этих проектов, будет стимулом развития других важных отраслей, откроет путь для их успешного функционирования.

Как подчеркнул президент, сегодня запускается строительство очередного важного для развития страны объекта – нового аэровокзала международного аэропорта "Иссык-Куль". Учитывая, что увеличивается пассажиропоток в аэропорт, новый аэровокзал строится с целью создания комфортных условий для гостей, прибывающих в Кыргызстан.

Глава государства особо подчеркнул, что в результате надлежащего управления финансирование строительства нового здания аэровокзала осуществляется за счет собственных средств ОАО "Международного аэропорта "Манас".

"Роль аэропорта в системе организации авиаперевозок и грузоперевозок очень велика. Авиаперелеты расширяют наши связи с миром и способствуют внутренней коммуникации. Являясь основой гражданской авиации, аэродромы служат неотъемлемой частью совершенствования транспортной инфраструктуры страны. Кроме того, подобные проекты оказывают существенное влияние на продвижение туризма", - отметил Садыр Жапаров.

Говоря о кыргызском гостеприимстве, президент обозначил роль аэропортов, которые воспринимаются как воздушные ворота страны для гостей, прибывающих в Кыргызстан воздушным транспортом.

"Не зря говорят "посмотрев сени, в дом проходи", аэровокзалы необходимо рассматривать как лицо нашей страны в целом, а не только региона, в котором они расположены. Через аэропорты гости могут ощутить красоту и гостеприимство всего Кыргызстана", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства напомнил, что в настоящее время строятся, модернизируются аэропорты в Казармане, Таласе, Кербене, которые к осени уже будут запущены. Кроме того, в г. Джалал-Абад будет построен новый аэропорт, старый будет направлен на другие социальные цели.

Садыр Жапаров также сообщил, что по поступившей ему информации, аэропорт в селе Каныш-Кия Чаткальского района Джалал-Абадской области еще в 2000-х годах был незаконно передан на баланс областной местной государственной администрации. В этой связи руководству международного аэропорта "Манас" в срочном порядке поручено заняться вопросом возвращения данного объекта на свой баланс.

"В случае, если на месте этого объекта что-то построено, возведено, то поручаю все снести. Вы должны вернуть этот объект полностью в том виде, в каком он был передан в те годы", - поручил Президент.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении 30 лет наблюдалось, когда различные стратегические объекты, находящиеся в государственной собственности, переходили в частные руки на различные цели. В настоящее время продолжается активная работа по возвращению в собственность государства, принадлежащих ему объектов.

После того, как аэропорт в селе Каныш-Кия будет возвращен на баланс аэропорта "Манас", президент поручил весной 2024 года уже начать строительство нового аэровокзала и завершить его до конца года.

В завершение Садыр Жапаров выразил благодарность всему коллективу аэропорта, который вкладывает свои силы, видение и время в реализацию этого проекта.