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Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей

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- Светлана Лаптева
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Узбекистан намерен внедрить опыт ОАЭ по вызыванию искусственных дождей. Речь идет о так называемом засеве облаков, сообщает СМИ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, который сейчас находится с визитом в ОАЭ. По словам дипломата, члены узбекской делегации были ознакомлены с передовыми технологиями и новыми методологиями, разработанными в ОАЭ, включая засев облаков. Стороны обсудили перспективы внедрения этого опыта в Узбекистане, особенно в регионе Приаралья.

Засев облаков – это способ модификации погоды, направленный на увеличение количества осадков. По данным Всемирной метеорологической организации, технология помогает бороться с засухами и экстремальными погодными условиями 56 странам.

В 1990 году в ОАЭ запустили Исследовательскую программу по увеличению осадков. В проекте участвуют различные организации, в том числе NASA. В Дубае и ОАЭ засев облаков работает довольно эффективно. Кроме того, он обходится примерно на 60% дешевле опреснения воды.

Как создают искусственный дождь?

ОАЭ стали одним из первых государств Ближнего Востока, где начали применять засев облаков. Страна использует новейшие технологии и радары, чтобы непрерывно наблюдать за атмосферой и связанными с ней изменениями. Чтобы искусственно вызывать осадки, в стране используют три способа.

1. С воздуха

Чаще всего в ОАЭ применяют метод, при котором ядра конденсации сбрасывают с самолета. Ядра конденсации содержат соли, в основном магний, хлорид калия и хлорид натрия. Самолет выстреливает ими в кучевые облака, где они ускоряют конденсацию, образуя капли воды, которые весят достаточно, чтобы вызвать дождь.

На образование облаков влияют две воздушные массы: верхняя и нижняя. Ракеты с солями сбрасывают в верхнюю воздушную массу, которая поглощает их по мере сгорания частиц соли.

Сгоревшие частицы соли прикрепляются к каплям влаги в облаках - из-за конденсации дождевые капли становятся тяжелее и крупнее. Кристаллы соли способствуют образованию и выделению влаги в облаках, которая затем превращается в осадки.

По сообщениям, для таких операций используется четыре самолета и шесть пилотов. Базой для них является аэропорт Эль-Айн, расположенный близко к горам. Самолеты взлетают, как только появляются кучевые облака.

Ученые из ОАЭ также протестировали новый метод с использованием дронов, которые направляют в облака электрический заряд, в результате чего капли слипаются. Так крупные капли падают на землю, а не испаряются на полпути. Считается, что в дальнейшем этот метод заменит авиационный.

2. С земли

Второй метод – система модификации погоды, включающая наземные генераторы, которые выстреливают солью в облака с земли. Такие установки размещены в районе горы Джабаль Хафит и города Эль-Фуджайра.

3. С помощью нанотехнологий

Сейчас тестируется новый метод, который задействует нанотехнологии. Кристаллы соли, заключенные в наночастицы диоксида титана, направляют в облака, чтобы сделать дождевые частицы плотнее и повысить вероятность того, что они будут падать в виде осадков.

Насколько эффективен засев облаков?

По данным Национального центра метеорологии ОАЭ, вероятность дождя в чистой атмосфере увеличивается на 30%, а в запыленной – на 15%. Однако это не окончательный ответ, и исследования по этой теме по-прежнему ведутся. Также ожидается, что эффективность засева облаков будет повышаться по мере развития технологий.


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URL: https://www.vb.kg/430821
Теги:
ОАЭ, погода, Узбекистан
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