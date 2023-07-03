В Оше пресечена деятельность преступной группы, вымогавшей денежные средства у жителя Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, граждане "А.у.К." 1996 г.р. и "Ж.у.Ч." 1995 г.р., путем угрозы физической расправы вымогали у жителя Кара-Суусского района Ошской области "А.С." денежные средства в размере 30 тысяч сомов, а также требовали ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч сомов.

В результате, 29 июня текущего года в рамках проведенных оперативно-следственных мероприятий вышеуказанные граждане были задержаны. В настоящее время организатор преступления водворен в ИВС, проводится следствие.