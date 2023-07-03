Туристу, нацарапавшему надпись на стене Колизея, грозит штраф в € 15 тысяч

Вредитель, нацарапавший на внутренней стене римского Колизея надпись "Иван + Хейли 23", опознан, им оказался 27-летний инструктор по фитнесу из Болгарии Иван Димитров, проживающий в Великобритании, пишет "Культурология".

Иностранного туриста, царапавшего надпись на стене одного из самых известных памятников, заснял на свой смартфон другой посетитель. Ролик быстро распространился в соцсетях, благодаря чему личность вандала была установлена, теперь нарушителю грозит штраф до 15 тысяч евро.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано выразил свое возмущение фактом порчи исторического памятника и подчеркнул, что возлагает надежды на то, что законы ужесточат наказание за подобные нарушения.

Колизею, использовавшемуся в качестве арены для гладиаторских боев, почти 2 тысяч лет. Строительство его началось в 70-х годах н.э. После развала Римской империи Колизей пришел в упадок, кроме того, средневековые строители часто использовали камни, из которых он построен, в качестве стройматериалов. Под охрану Колизей был взят только в XVIII веке.

Источник: turkmenportal.com