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"Кыргызстану не хватает политической воли для выполнения плана ОНУВ"

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- Светлана Лаптева
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Чтобы реализовать план ОНУВ в срок (план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата, - прим. ред.) в Кыргызстане не хватает политической воли. Об этом было заявлено в ходе беседы экспертов проекта "Зеленый Альянс KG" с журналистом vb.kg .

На встрече эксперты обсудили сложности и проблемы, с которыми сталкивается государство и общество в ходе реализации намеченных целей по снижению выброса парниковых газов в атмосферу.

В разговоре приняли участие Исполнительный директор "зеленый Альянс KG" Ильгиз Камбаров, консультант ОРХУС центра в КР Александр Темирбеков, эксперт по государственному и муниципальному управлению Асыл Чекиров и президент центра развития ВИЭ и энергоэффективности Татьяна Веденева.


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URL: https://www.vb.kg/430833
Теги:
экология, Кыргызстан
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