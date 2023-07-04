В Бишкеке обсудили проект строительства завода по переработке масел

Заместитель директора Национального агентства Жалын Жээналиев встретился с руководством южнокорейской компании "Green Page".

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации проекта по строительству завода по переработке отработанных машинных и производственных масел в Кыргызской Республике.

Как отметил генеральный директор компании "Green Page" г-н Ким Ки Пунг, передовая технология, применяемая компанией, позволяет перерабатывать около 40 тысяч литров масла в день, что демонстрирует высокую мощность производства.

Представители Национального агентства и компании "Green Page" выразили взаимный интерес к развитию этого проекта и пришли к общему пониманию важности развития индустрии переработки масел в Кыргызской Республике.

Необходимо подчеркнуть, что завод по переработке производственных и машинных масел будет способствовать экологическим и экономическим выгодам для региона, а также создаст новые рабочие места.