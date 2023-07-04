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Пограничники в Баткене пресекли незаконный провоз холодильников и сигарет

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Сегодня, 4 июля 2023 года, во время несения службы в местности Дөбө Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызской Республики С.Ж., который пытался нелегально переправить из Кыргызстана в Таджикистан 7 штук холодильников. Об этом сообщает пресс-служба ПС ГКНБ КР.

"Сегодня утром уже на кыргызско-узбекском участке госграницы в Аксыйском районе Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызской Республики С.Н., который пытался переправить 11 500 пачек (23 коробки) сигарет марки MILANO без акцизных марок из Кыргызстана в Узбекистан для дальнейшей реализации.

Вчера, 3 июля, вблизи линии госграницы в Аксыйском районе Джалал-Абадской области пограничники Ала-Букинского отряда задержали гражданина Кыргызской Республики И.И., 1978 г.р., который пытался нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 3 головы крупнорогатого скота (КРС) для дальнейшей реализации.

По предварительным данным, общая стоимость задержанного крупнорогатого скота (КРС), сигарет и холодильников составила более 900 000 сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане, КРС и контрабандные грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства".


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URL: https://www.vb.kg/430865
Теги:
Баткенская область, граница, Погранслужба
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