Дефицита лекарств в больницах КР не будет благодаря выгодным контрактам

"Одной из главных целей предприятия является обеспечение государственных организаций здравоохранения качественными лекарственными препаратами по низким ценам. У нас есть право на прямое заключение договоров о поставке лекарственных средств и изделий медицинского назначения без проведения тендеров. Мы предлагаем партнерам, предоставившим хорошие скидки на лекарства, воспользоваться особыми условиями: заключать долгосрочные контракты на поставку медикаментов в организации здравоохранения", - сказала vb.kg директор ГП "Кыргызфармация" Гульмира Шакирова по итогам встречи с представителями российского завода "ПСК Фарма".

Завод "ПСК Фарма" известен не только в России, но и в дальнем и ближнем зарубежье как разработчик и производитель широкого перечня лекарственных средств, в том числе для лечения астмы и хронических обструктивных заболеваний легких.

Представители "ПСК Фарма" подчеркнули, что поддержка госпредприятия "Кыргызфармация" президентом республики внушает уверенность в возможности создания стабильных и долгосрочных партнерских отношений. Кроме этого, наличие регистрации лекарств по правилам Евразийского экономического союза, позволяет им без затруднений поставлять медикаменты в Кыргызстан. Более того, они готовы предложить и обсудить гибкую систему оплаты за лекарства.

Как отметила Гульмира Шакирова, ГП "Кыргызфармация" является государственным предприятием - поставщиком лекарственных препаратов в организации здравоохранения и готово сотрудничать с производителями лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предлагая им выгодные контракты на поставку лекарств.

"За первые месяцы деятельности ГП "Кыргызфармация" заключило договоры с семью производителями лекарственных средств, что позволило сэкономить бюджетные средства более чем на 100 миллионов сомов. И работа в этом направлении продолжается, число контрактов увеличивается, увеличивается и сумма сэкономленных бюджетных средств", - добавила vb.kg директор "Кыргызфармации".