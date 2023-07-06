ГНС за 6 месяцев собрала 116,2 млрд сомов налогов и страховых взносов

Государственная налоговая служба за полгода 2023 года собрала 116 млрд 165,4 млн сомов налогов и страховых взносов. Установленный план перевыполнен на 948 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, собранная сумма на 18,7 млрд сомов больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В том числе собрано 84 млрд 446,2 млн сомов налогов и платежей и 31 млрд 719,2 млн сомов страховых взносов.

Один из факторов перевыполнение плановых показателей является улучшение и усиление налогового администрирования. Была проведена работа по совершенствованию налоговых процедур, оптимизации контроля и повышению эффективности взаимодействия с налогоплательщиками.

ГНС также проводила систематический анализ и мониторинг различных отраслей экономики, что позволило выявить факторы риска невыплаты налогов со стороны предпринимателей и вывести бизнес из тени.

Кроме того, внедрение цифровых решений, таких как контрольно-кассовые машины, электронные товаротранспортные накладные, электронные счета-фактуры и другие, сыграло значительную роль в улучшении сбора налогов.