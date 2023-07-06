Погода
$ 87.40 - 88.23
€ 94.87 - 95.87

ГКНБ: При попытке продажи огнестрельного оружия задержан майор милиции

116  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При попытке продажи огнестрельного оружия и боеприпасов с поличным задержан майор милиции М.Р.Н. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 337 ч.3 "Злоупотребление должностным положением" и ст. 267 ч.4 п.2 "Незаконный оборот оружия" УК КР установлено, что задержанный систематически занимался незаконным сбытом пистолетов, винтовок и боеприпасов, приобретенных за годы службы в органах МВД.

В ходе обысковых мероприятий по месту жительства майора милиции был обнаружен арсенал оружий и боеприпасов. В частности, винтовки различного калибра в количестве 4 шт, светошумовые и слезоточивые гранаты - 9 шт; патроны ПМ калибра 9мм - 200 шт; патроны АК-74 калибра 5,45 - 97 шт; патроны снайперских винтовок 7,62 - 141 шт и помповые патроны - 72 шт.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ, ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к незаконному сбыту оружий и боеприпасов из числа сотрудников правоохранительных органов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430916
Теги:
ГКНБ, задержание, оружие, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  