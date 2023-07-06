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В селе Жапалак города Ош началось строительство нового ФАП

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня мэр города Ош Бакытбек Жетигенов ознакомился с началом работ по строительству нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Жапалак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках мероприятия градоначальник дал поручения соответствующим службам проверить законность объектов вокруг территории строительства, а также провести работы качественно и в установленные сроки.

Согласно проекту строительство нового здания ФАП планируется завершить в середине сентября текущего года. Предусмотрены установка необходимого инвентаря и соответствующего технологического оборудования для ФАП, автономной котельной.


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URL: https://www.vb.kg/430917
Теги:
Ош, строительство, больница
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