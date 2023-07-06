В селе Жапалак города Ош началось строительство нового ФАП

Сегодня мэр города Ош Бакытбек Жетигенов ознакомился с началом работ по строительству нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Жапалак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках мероприятия градоначальник дал поручения соответствующим службам проверить законность объектов вокруг территории строительства, а также провести работы качественно и в установленные сроки.

Согласно проекту строительство нового здания ФАП планируется завершить в середине сентября текущего года. Предусмотрены установка необходимого инвентаря и соответствующего технологического оборудования для ФАП, автономной котельной.