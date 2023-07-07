НАИ совместно с ОО "КААРУЛ" планирует создать 5000 рабочих мест

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и ОО "Кыргызско-Американская ассоциация по развитию услуг логистики" подписали меморандум, согласно которому будет организована ознакомительная поездка в Индию и США для изучения деятельности бэк офисов, передает пресс-служба НАИ.

Цели меморандума:

1. Создание центрально-азиатского хаба аутсорсинга логистики;

2. Консолидация диспетченговых компаний в целях развития ауторсинговой среды и создание новых рабочих мест;

3. Обмен опытом с соседскими странами "Узбекистан и Казахстан";

4. Обучение граждан КР (переквалификация);

5. Повышение квалификации нынешних диспетчеров;

6. Создание конкурентно способного кадрового резерва для выхода на рынок США;

7. Создание обучающих курсов и новых рабочих мест в регионах;

8. Привлечение экспертов из США;

9. Консультация для новых аутсорсинговых компаний;

10. Открытие бэк офисов Американских компаний на территории КР.

Таким образом, Национальное агентство совместно с ОО "КААРУЛ" планирует создать 5000 рабочих мест до 2028 года.