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НАИ совместно с ОО "КААРУЛ" планирует создать 5000 рабочих мест

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Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и ОО "Кыргызско-Американская ассоциация по развитию услуг логистики" подписали меморандум, согласно которому будет организована ознакомительная поездка в Индию и США для изучения деятельности бэк офисов, передает пресс-служба НАИ.

Цели меморандума:

1. Создание центрально-азиатского хаба аутсорсинга логистики;

2. Консолидация диспетченговых компаний в целях развития ауторсинговой среды и создание новых рабочих мест;

3. Обмен опытом с соседскими странами "Узбекистан и Казахстан";

4. Обучение граждан КР (переквалификация);

5. Повышение квалификации нынешних диспетчеров;

6. Создание конкурентно способного кадрового резерва для выхода на рынок США;

7. Создание обучающих курсов и новых рабочих мест в регионах;

8. Привлечение экспертов из США;

9. Консультация для новых аутсорсинговых компаний;

10. Открытие бэк офисов Американских компаний на территории КР.

Таким образом, Национальное агентство совместно с ОО "КААРУЛ" планирует создать 5000 рабочих мест до 2028 года.


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URL: https://www.vb.kg/430964
Теги:
инвестиции, Индия, США, Кыргызстан
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